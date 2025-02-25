"الإدمان وتهديدات الذكاء الاصطناعي" ندوة بجامعة كفر الشيخ

نظمت جامعة كفر الشيخ ندوة توعوية بعنوان "الإدمان وتهديدات الذكاء الاصطناعي بين الواقع والمأمول" والمنعقدة بكلية التربية الرياضية، برعاية الدكتور عبد الرازق دسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وأكد الدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس جامعة كفر الشيخ، أن الهدف من عقد هذه الندوات هو توعية طلبة الجامعة بمخاطر الإدمان والمخدرات وأنواعها وطرق المواجهة والعلاج، وذلك ضمن الخطة القومية لمكافحة ظاهرة الإدمان وتعاطي المخدرات التي تنفذها الجامعة بالتعاون مع صندوق مكافحة علاج الإدمان، والتي تتبناها الدولة في إطار جهود بناء الإنسان والحفاظ على صحة وسلامة المواطنين، مؤكدًا أن الإدمان يؤدى إلى ضياع وإهدار الموارد البشرية والتأثير على العمل والإنتاج، وأن مكافحة الإدمان والمخدرات تساهم فى حماية المجتمع والأفراد من هذا الخطر الداهم.





نشر ثقافة الوعي بأضرار المخدرات بين طلاب جامعة كفر الشيخ

ومن جانبها، فقد أكدت الدكتور أماني شاكر، نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن إدارة الجامعة تحرص على عقد وتنفيذ برامج تثقيفية وتوعوية، لنشر ثقافة الوعي بأضرار ومخاطر المخدرات، بأنواعها وتصحيح للمفاهيم المغلوطة فى إطار المشاركة المجتمعية، وتنفيذ الخطة القومية لمكافحة تعاطي المخدرات، كما أشادت بالتعاون المثمر بين الجامعة وصندوق مكافحة وعلاج الإدمان والتعاطي.



وتناول اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي المحاضر بالأكاديميات العسكرية والشرطية، خلال الندوة، آليات تنفيذ الإستراتيجية الوطنية المصرية لمكافحة المخدرات فى إطار رؤية مصر 2030 والتي تسير بخطى فاعلة وتلقي دعم كبير من القيادة السياسية فى ظل إشادة من المنظمات الدولية المعنية، وان هناك حوالي 14 وزارة وهيئة تشترك بمحاور الاستراتيجية من مكافحة العرض وخفض الطلب.



واضاف اللواء دكتور عبد الوهاب الراعي، أن المخدرات أحد التهديدات والحروب التي تتعرض لها البلاد بهدف التأثير علي محاور التنمية المستدامة، موضحا ملامح من جهود الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بوزارة الداخلية علي المستوي المحلي والدولي فى ظل دعم القوات المسلحة والأجهزة المعنية.



واستعرض الراعى، فى نقاش طلابي مفتوح عدد من التساؤلات حول آليات علاج الإدمان وإبلاغ السلطات عن جرائم المخدرات والتطور التشريعي والقانوني وجرائم غسيل الأموال ودور مؤسسات التعليم وغيرها والجرائم الإلكترونية وآليات الاستفادة من تطبيقات الذكاء الاصطناعي النافعة ومواجهة تهديدها وسلبياتها، مشيرا إلى الثوابت الدينية التي توضح مكانة مصر لدى المولي عز وجل.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.