الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

لقطات من المؤتمر الصحفي للإعلان عن تغيير اسم كأس الرابطة

مؤتمر كأس الرابطة،
مؤتمر كأس الرابطة، فيتو

ينطلق بعد قليل المؤتمر الصحفي الذي تقيمة رابطة الأندية المصرية المحترفة، بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل الإعلان عن المسمى الجديد لبطولة كأس رابطة الأندية المصرية.

 

كأس عاصمة مصر

أعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، تغيير اسم بطولة كأس رابطة الأندية المصرية في الموسم الكروي الحالي 2024 - 2025، ليصبح الاسم الجديد لها هو “كأس عاصمة مصر” 

 

مقر المؤتمر الصحفي لرابطة الأندية، فيتو
مقر المؤتمر الصحفي لرابطة الأندية، فيتو

مؤتمر صحفي لإعلان كأس الرابطة باسمه الجديد

وأعلنت رابطة الأندية المصرية المحترفة، إقامة مؤتمر صحفي اليوم الثلاثاء، بمقر شركة العاصمة الإدارية الجديدة، من أجل إعلان تفاصيل بطولة كأس الرابطة باسمها الجديد، بحسب ما جاء في البيان الصادر عن الرابطة.

 

وانطلق المؤتمر الصحفي في الساعة الرابعة عصر.

 

سيراميكا يحمل لقب كأس الرابطة

وتوج سيراميكا كليوباترا بلقب كأس الرابطة المصرية للمرة الثانية على التوالي بعد الفوز على طلائع الجيش بثلاثة أهداف مقابل هدف في المباراة النهائية على إستاد الدفاع الجوي.

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