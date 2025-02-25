الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

وزير الرياضة يجتمع مع أعضاء الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم على هامش سبورتس إكسبو

وزير الرياضة يجتمع
وزير الرياضة يجتمع مع الاتحاد الأرجنتني لكرة القدم، فيتو

سبورتس إكسبو، اجتمع الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم، على هامش معرض سبورتس إكسبو، وذلك بهدف التعاون في مجالات تطوير كرة القدم، وتبادل الخبرات الفنية والإدارية، ودعم برامج تنمية المواهب الرياضية.

حضر الاجتماع، لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدولية والشراكات، وبابلو دياز رئيس القسم التجاري التسويقي بالاتحاد، وعدد ولفيف من قيادات وزارة الشباب والرياضة، وذلك أثناء مشاركتهم في مؤتمر "SoccerEx" الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي يتم تنظيمه على هامش معرض ”سبورتس إكسبو 2025".

 

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

ويشمل البروتوكول، عدد من المحاور أبرزها؛إنشاء أكاديميات AFA على مستوى عالمي في مصر، وتنفيذ برنامج تدريبي مخصص بقيادة متخصصين أرجنتينيين ذوي خبرة لتدريب المدربين، إضافة إلى تنفيذ برامج تبادل اللاعبين بين مصر والأرجنتين، والمشاركة في تجارب الاتحاد الأرجنتينى لكرة القدم.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

كما تشمل الشراكة، إتاحة الفرصة للمدربين واللاعبين المصريين للمشاركة في تجارب الاتحاد الآسيوي لكرة القدم الشهيرة في إسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية.

على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم
على هامش سبورتس إكسبو، وزير الرياضة يجتمع  مع الاتحاد الأرجنتيني لكرة القدم

في هذا الشأن، أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على أهمية هذه الشراكة في دعم منظومة كرة القدم الوطنية، والاستفادة من الخبرات الأرجنتينية في إعداد وتطوير المدربين واللاعبين.

من جانبه، قدم لياندرو بيترسن، رئيس العلاقات الدولية والشراكات، الشكر والتقدير للسيد الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، معربًا عن سعادته بهذه الشراكة، مشيرًا إلى أن التعاون مع وزارة الرياضة المصرية سيسهم في تطوير التبادل الرياضي بين البلدين وفتح آفاق جديدة لتطوير اللعبة في المنطقة.

فيما استضاف مؤتمر "Soccerex Mena” الذي يقام على هامش معرض ومؤتمر سبورتس إكسبو، جلسة حوارية تحت عنوان “بناء علاقات ذات معنى في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا وفتح آفاق جديدة لفرص الرعاية في المنطقة”، بحضور خبراء ومتخصصين في مجالات الرياضة والتسويق والرعاية الرياضية.

شارك في الجلسة كل من: اوليفير بيرمونت، مسؤل في المجالات الرياضية والترفيهية، والذي أكد على أهمية تطوير استراتيجيات رعاية مبتكرة تواكب التغيرات السريعة في سوق الرياضة والترفيه، كارلوس بيريز مسئول في شركة IMG، الذي استعرض أبرز التوجهات العالمية في مجال التسويق الرياضي، مشيرًا إلى الفرص المتاحة أمام الشركات للاستثمار في الرياضة بالمنطقة، ماريان ديميتري ممثل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم (CAF)، التي سلطت الضوء على الدور المتنامي للقارة الأفريقية في مشهد كرة القدم العالمي، وإمكانية جذب المزيد من الرعاة لدعم تطور اللعبة، ومعتز شحاته ممثل عن الدوري الإيطالي (Serie A)، الذي ناقش تجربة الدوريات الأوروبية الكبرى في تعزيز الشراكات التجارية وكيف يمكن لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا الاستفادة من تلك التجارب، وعمرو الراوي الذي ركز على التحولات الرقمية في صناعة الرياضة.

 

أشرف صبحي مشيدا بمعرض سبورتس إكسبو: انطلاقة للرياضة المصرية نحو مكانة عالمية

فيما واصل الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة جولاته داخل المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025" والذي يقام تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وافتتحه فعالياته أمس رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.

تفقد أشرف صبحي عددًا من الأجنحة المشاركة واطلع على أحدث الابتكارات والتقنيات في مجال الرياضة، مؤكدا أن هذا المعرض سيكون نقطة انطلاق للرياضة المصرية نحو مكانة عالمية كبيرة.

وخلال جولته، التقى الوزير بعدد من ممثلي الشركات والمؤسسات الرياضية المحلية والدولية، مؤكدًا دعم الدولة لتطوير القطاع الرياضي وتعزيز الاستثمار فيه، مشددًا بالمستوى التنظيمي للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في مجال الرياضة.

أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو
أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو

كما شدد الوزير خلال الجولة على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية للفعاليات الشبابية والرياضية في مصر.

أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو
أشرف صبحي يتفقد معرض سبورتس إكسبو

وأكد وزير الشباب والرياضة، على دعم الوزارة الكامل لفعاليات المعرض وهذا الحدث الضخم، التي تسهم في دعم فرص التعاون بين الجهات المختلفة، مشيرًا إلى أن معرض "سبورتس إكسبو" يمثل منصة رائدة لعرض الابتكارات والمشاريع الرياضية.

ويكتسب هذا الحدث أهمية خاصة هذا العام باستضافة مؤتمر Soccerex العالمي الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، حيث يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة لاستكشاف الفرص الاستثمارية وتعزيز التعاون الدولي في الرياضة.

يُذكر أن "Sports Expo" والذي افتتحه الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء ونائبا عن السيد رئيس الجمهورية، يعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية.

 

الشباب والرياضة: توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

كما أعلنت وزارة الشباب والرياضة، توافد عدد كبير من الجمهور لحضور فعاليات المعرض الرياضي الدولي "سبورتس إكسبو 2025"، لليوم الثاني على التوالي، وسط حضور واسع من كبرى الأندية والاتحادات الرياضية العالمية.

ويشارك في معرض سبورتس إكسبو نخبة من الأندية العالمية، من بينها ريال مدريد، يوفنتوس، باريس سان جيرمان، ليفربول، مانشستر يونايتد، إي سي ميلان، النادي الأهلي، الزمالك، الهلال، والاتحاد، إلى جانب كبرى الاتحادات الكروية مثل الاتحاد الدولي لكرة القدم (FIFA)، الاتحاد الأفريقي لكرة القدم (CAF)، الاتحاد الأرجنتيني، الاتحاد الإماراتي، الاتحاد الهولندي (KNVB)، الاتحاد الدولي للاعبي كرة القدم المحترفين (FIFPro)، واتحاد أمريكا الشمالية والوسطى واللاتينية (CONCACAF).

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو
الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

ويحظى "سبورتس إكسبو 2025" هذا العام بأهمية خاصة خاصة مع استضافة مؤتمر Soccerex العالمي، وهو الحدث الأبرز في صناعة كرة القدم، والذي يجمع أكثر من 100 متحدث بارز و1,500 مشارك من أكثر من 100 دولة، مما يوفر منصة مثالية لاستكشاف الفرص الاستثمارية ودعم التعاون الدولي في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو
الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وفي ذات السياق، تفقد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة عددًا من الأجنحة المشاركة، وذلك للإطلاع على أحدث الابتكارات والتقنيات التي تقدمها الشركات المتخصصة في مجال الرياضة.

الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو
الشباب والرياضة توافد مكثف للجمهور باليوم الثاني لمعرض سبورتس إكسبو

وخلال جولته، أكد وزير الشباب والرياضة دعم الدولة الكامل لهذا الحدث، مشيدًا بالتنظيم المتميز للمعرض ودوره في تعزيز الوعي الرياضي وتشجيع الابتكار في القطاع الرياضي. كما شدد على أهمية الالتزام بالمعايير التنظيمية العالمية، لضمان تقديم تجربة مميزة تعكس الصورة الحضارية لمصر في استضافة الفعاليات الرياضية الكبرى.

يُذكر أن "Sports Expo" يُعد واحدًا من أكبر الفعاليات الرياضية على مستوى العالم، حيث يجمع نخبة من الشركات والخبراء لعرض أحدث المنتجات والخدمات في عالم الرياضة والتكنولوجيا الرياضية، مما يعزز من مكانة مصر كوجهة رائدة لاستضافة الفعاليات الرياضية الدولية.

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