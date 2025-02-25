وزير الرياضة يشهد المؤتمر الصحفي لبطولة كأس العالم للخماسي الحديث

شهد الدكتور أشرف صبحي، وزير وزارة الشباب والرياضة، على هامش مؤتمر سبورتس إكسبو، وقائع المؤتمر الصحفي الخاص ببطولة كأس العالم للخماسي الحديث والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 25 فبراير حتى 1 مارس.

حضرالمؤتمر كلا من روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي لـ الخماسي الحديث، والمهندس شريف العريان، رئيس الاتحاد المصري للخماسي الحديث ونائب رئيس الاتحاد الدولي، وإسماعيل موسي، رئيس اتحاد شمال افريقيا للخماسي الحديث، والبطل المصري أحمد الجندي، صاحب الميدالية الذهبية في دورة الألعاب الاولمبية بباريس.

تقدم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة بالترحيب بالسيد روب ستول، رئيس الاتحاد الدولي للخماسي الحديث، السيد إسماعيل موسى، رئيس اتحاد شمال إفريقيا للخماسي الحديث، في مصر.

وأعرب وزير الشباب والرياضة عن سعادته لاستضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث والذي يعكس مكانة مصر الرائدة على الساحة الدولية في استضافة وتنظيم كبرى البطولات العالمية، بما يعزز من الاستراتيجية الخاصة للوزارة للارتقاء بالرياضة المصرية على كافة المستويات. مشيرا إلى أن استضافة مصر لكأس العالم للخماسي الحديث، وسط إشادة واسعة من الاتحاد الدولي، هو شهادة نجاح للدولة المصرية وقدرتها الفائقة على تنظيم الفعاليات الرياضية وفق أعلى المعايير العالمية.

وأكد على أن وزارة الشباب والرياضة تؤمن بأن الرياضة ليست مجرد منافسات وبطولات، بل هي صناعة متكاملة تساهم في تحقيق التنمية المستدامة، وتعزيز الاستثمار، وصناعة جيل جديد من الرياضيين القادرين على رفع اسم مصر عاليًا في المحافل الدولية. ومن هذا المنطلق، تحرص الوزارة على دعم كل الاتحادات الرياضية، ومنها اتحاد الخماسي الحديث، الذي يعمل بجهد على إعداد وتأهيل جيل جديد من اللاعبين لمواصلة مسيرة الإنجازات، وصولًا إلى أولمبياد لوس أنجلوس 2028 وما بعدها.

وأضاف أن الإنجاز الأولمبي الذي حققه بطلنا أحمد الجندي في باريس وتتويجه بالميدالية الذهبية، بعد فضية طوكيو، هو خير دليل على أن مصر تسير على الطريق الصحيح في تطوير رياضاتها الفردية والجماعية. ونؤكد هنا على أهمية دعم أبطالنا، ليس فقط من خلال التدريب والتأهيل، ولكن أيضًا عبر تطوير البنية التحتية الرياضية والاستثمار في المواهب الشابة، بما يضمن استمرار تفوق مصر وريادتها.

وتابه بأن تنظيم هذا الحدث يأتي متزامنًا مع مؤتمر “سبورتس إكسبو”، الذي يُعد منصة مهمة لتعزيز الشراكات الاستثمارية في الرياضة المصرية، في إطار توجه الدولة نحو جعل الرياضة قطاعًا اقتصاديًا واعدًا. ونفخر بأن مصر كانت من بين الدول الرائدة في إدخال الاستثمار الرياضي، مما يسهم في تحقيق نهضة حقيقية للمنظومة الرياضية.

ومن جانبه رحب البطل الاوليمبي أحمد الجندي لاعب المنتخب الوطني للخماسي الحديث وصاحب الميدالية الذهبية باولمبياد باريس، بجميع الحضور، موجها الشكر لكل القائمين على "سبورتس اكسبو"، مؤكدا أن وعي الشعب المصري زاد فيما يخص الرياضة وخاصة الرياضات الفردية والجماعية غير كرة القدم، وسعيد بأنهم عرفوا حقا معنى الرياضة متمنيا أن ينعكس ذلك على الممارسة.

وفي حديثه عن بطولة العالم للخماسي الحديث، اعرب الجندي عن سعادته بإستضافة مصر المرحلة الأولى من سلسلة كأس العالم للخماسي الحديث كل عام للعام الثالث على التوالي، وأن مصر دائما كانت ومازالت الملاذ للاتحاد الدولي في استضافة وتنظيم البطولات لقدرتها الكبيرة على التنظيم.

مختتما حديثه قائلا إن بعد فضية طوكيو، تمكنت من تحقيق الميدالية الذهبية في باريس متمنيا أن يكون هناك مزيدا من الميداليات الأوليمبية لمصر في لوس انجلوس 2028 وما بعدها في الخماسي الحديث خاصة، وفي الرياضات الأخرى أيضا.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

كما نظمت وزارة الشباب والرياضة، زيارة لـ ليونز إيدير رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية، إلى مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، على هامش اجتماعات اللجنة التنفيذية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، واجتماعات الجمعية العمومية للاتحاد الأفريقي للرياضة الجامعية، والتي تستضيفها مصر خلال الفترة من 20 حتى 25 فبراير.

بدأت الزيارة بعرض تقديمي عن المدينة ومراحل الإنشاء وكل ما تضمه المدينة من منشأت رياضية وثقافية وفندقية، حيث تضمنت الجولة التفقدية شرح تفصيلي لمدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، وستاد العاصمة الإدارية، والصالة المغطاة، وغرف تغيير الملابس، وتأهيل اللاعبين، وتعد أول وأكبر مدينة أولمبية متكاملة داخل مصر، تقع في العاصمة الإدارية الجديدة.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

تفاعل ليونز إيدير، معربًا عن إعجابه الشديد لما شاهده من تطور في التصاميم والمعمار الذي تشهده مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، كما تعرف على مدى جاهزية مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية، في استقبال واستقطاب كافة البطولات القارية والدولية والأولمبية، بما يسهم في نشر ثقافة الرياضة عامًة وثقافة الرياضة الجامعية خاصًة.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

وتوجه إلى نادي النادي بالعاصمة الإدارية الجديدة، الذي يمتاز بالعديد من المقومات التي تجعله جاذبا للجمهور لممارسة الرياضة، بهدف توسيع قاعدة الممارسة بين الشباب وممارسة الرياضة، مضيفًا أنه يساهم في تطوير الجانب الرياضي والبدني والاجتماعي لتوسيع قاعدة الممارسة الرياضية وهو ما يساعد في النهضة والتطوير.

رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الجامعية يزور مصر الدولية للألعاب الأولمبية ونادي النادي

وتضم مدينة مصر الدولية للألعاب الأولمبية العديد من المنشآت الرياضية والعامة، مثل ستاد العاصمة الإدارية بسعة 90 ألف متفرج، قرية أولمبية، ملاعب للتدريب، منطقة الفنادق والشاليهات، المنطقة التجارية، مستشفى للطب الرياضي، ملاعب مفتوحة، ملعب التنس الرئيسي والفرعي، مجمع حمامات السباحة، نادي للفروسية، ملاعب إسكواش، مسرح روماني، صالتين سعة 15000، 8000 متفرج لكرة اليد، الطائرة، والسلة، ميادين الرماية اليدوية، ميادين رماية القوس والسهم، المنطقة الإدارية، متحف الرياضة، ميادين رماية الخرطوش، ميادين الرماية الإلكترونية، صالات لألعاب قوى، وقاعات متعددة.

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