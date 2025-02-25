التنسيقية تستكمل برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب

التنسيقية تستكمل برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب
استكمل مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية التنسيقية لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.
وفي اليوم الأول من البرنامج قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريبًا عن "الأمن القومي المصري"، بينما قدمت الدكتورة رغدة محمود تدريبًا عن "إدارة الوقت"، وقدم محمد نصير تدريب عن "إدارة وتصميم المبادرات".
كيفية إدارة الحملات الانتخابية
وفي اليوم الثاني قدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب تدريبًا عن "السياسة الخارجية لمصر"، كما قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية".
يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.
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