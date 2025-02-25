التنسيقية تستكمل برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب

استكمل مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية التنسيقية لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.

وفي اليوم الأول من البرنامج قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريبًا عن "الأمن القومي المصري"، بينما قدمت الدكتورة رغدة محمود تدريبًا عن "إدارة الوقت"، وقدم محمد نصير تدريب عن "إدارة وتصميم المبادرات".

كيفية إدارة الحملات الانتخابية

وفي اليوم الثاني قدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب تدريبًا عن "السياسة الخارجية لمصر"، كما قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية".



يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.