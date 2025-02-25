الثلاثاء 25 فبراير 2025
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سياسة

التنسيقية تستكمل برنامج بناء قدرات شباب الأحزاب

التنسقية
التنسقية

 استكمل مركز بناء الكوادر بتنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين بالتعاون مع لجنة التواصل الحزبي، برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب" من خلال تقديم برنامج تدريبي لأعضاء حزب الغد، وذلك تنفيذًا لإستراتيجية التنسيقية لتعزيز قدرات وتنمية مهارات الكوادر الشبابية من مختلف الأحزاب.

 

وفي اليوم الأول من البرنامج قدم النائب محمد عزمي، عضو مجلس الشيوخ عن التنسيقية تدريبًا عن "الأمن القومي المصري"، بينما قدمت الدكتورة رغدة محمود تدريبًا عن "إدارة الوقت"، وقدم محمد نصير تدريب عن "إدارة وتصميم المبادرات".

 

كيفية إدارة الحملات الانتخابية 

 وفي اليوم الثاني قدم النائب طارق الخولى عضو مجلس النواب تدريبًا عن "السياسة الخارجية لمصر"، كما قدم النائب أكمل نجاتي عضو مجلس الشيوخ ورشة عمل عن "إدارة الحملات الانتخابية".


يأتي ذلك ضمن جولات برنامج "بناء قدرات شباب الأحزاب"، الذي يهدف إلى تأهيل وتطوير المهارات السياسية للشباب الحزبي وتعزيز قدرتهم على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية، كما سيستكمل البرنامج جولاته في مختلف الأحزاب.

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