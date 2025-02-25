بعد اكتشافه في الصين، كل المعلومات عن فيروس كورونا الجديد

تم اكتشاف فيروس جديد للخفافيش، مشابه لفيروس كورونا، في الصين، ووجد فريق صيني من علماء الفيروسات أن هذا الفيروس يحمل خطر الانتقال من الحيوان إلى الإنسان، ووفقًا لصحيفة “South China Morning Post”، تم العثور على الفيروس الجديد المسمى HKU5-CoV-2 من قبل فريق من علماء الفيروسات بقيادة شي زينجلي، المعروفة أيضًا باسم "نساء الخفافيش" لأبحاثها المكثفة حول فيروسات كورونا الخفافيش في معهد ووهان.

الفيروس الجديد المسمى HKU5-CoV-2، الذي تم اكتشافه في الخفافيش في الصين، يحمل خطر الانتقال من الحيوان إلى الإنسان.

ما هو HKU5-CoV-2؟

HKU5-CoV-2 هو فيروس تاجي ينتمي إلى جنس merbecovirus الفرعي، والذي يشمل أيضًا الفيروس المسبب لمتلازمة الشرق الأوسط التنفسية (MERS)، وجد العلماء أن الفيروس الجديد يمكن أن يرتبط بمستقبلات ACE2 البشرية، مما يجعله مشابهًا لفيروس SARS-CoV-2 وNL63 أو فيروس البرد الشائع.

الفيروس الجديد المسمى HKU5-CoV-2، الذي تم اكتشافه في الخفافيش في الصين، لديه القدرة على إصابة البشر، ومع ذلك، قال الباحثون إن المزيد من التفاصيل حول انتقال العدوى من الحيوان إلى الإنسان لم يتم التحقيق فيها بعد.

وقالت الدراسة: "تشكل فيروسات ميربيكو الخفافيش، التي ترتبط ارتباطًا وراثيًا بفيروس MERS-CoV، خطرًا كبيرًا للانتشار إلى البشر، إما من خلال الانتقال المباشر أو من خلال مضيفين وسيطين".

كتب فريق البحث الصيني في الدراسة: "تشير التحليلات البنيوية والوظيفية إلى أن HKU5-CoV-2 لديه تكيف أفضل مع مستقبلات ACE2 البشرية من سلالة 1 HKU5-CoV".

وخلص الباحثون إلى أن فيروس HKU5-CoV-2 أصاب سلالات الخلايا البشرية المعبرة عن ACE2 والأعضاء التنفسية والمعوية البشرية، وتكشف هذه الدراسة عن سلالة مميزة من فيروسات HKU5-CoVs في الخفافيش التي تستخدم ACE2 البشري بكفاءة وتؤكد على مخاطرها الحيوانية المحتملة.

كما اكتشف الفريق أن فيروس HKU5-CoV-2 كان قادرًا على إصابة مزارع الخلايا البشرية في نماذج الأعضاء البشرية المصغرة التي استخدمها العلماء.

هل فيروس HKU5-CoV-2 خطير؟

وصف الدكتور مايكل أوسترهولم، خبير الأمراض المعدية في جامعة مينيسوتا، رد الفعل على الدراسة بأنه "مبالغ فيه"، كما ذكر أن الناس محصنون ضد فيروس سارس بعد جائحة كورونا مما قد يساعد في تقليل مخاطر الوباء.

كما ذكرت الدراسة نفسها أن الفيروس لديه قدرة أقل بكثير على الارتباط بـ ACE2 البشري من فيروس كورنا، وذكرت الدراسة: "لا ينبغي المبالغة في خطر ظهوره بين البشر".

بالإضافة إلى ذلك، لا يدخل فيروس HKU5-CoV-2 الخلايا البشرية مثل فيروس كورونا، وفي حين أن هناك العديد من فيروسات كورونا، إلا أن القليل منها فقط يمكنه إصابة البشر.

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