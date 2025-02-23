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أخبار مصر

الصحة تحذر من الدور المنتشر حاليا وتوجه نصيحة للمواطنين(فيديو)

الدكتور حسام حسني،
الدكتور حسام حسني، فيتو
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كورونا، كشف الدكتور حسام حسني رئيس اللجنة العلمية لمكافحة كورونا بوزارة الصحة، حقيقة دور البرد المنتشر حاليا.

 

انتشار الالتهابات الفيروسية والبكتيرية 

وقال "حسني" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن" الذي يقدمه الكاتب الصحفي سيد علي بقناة "الحدث اليوم": أن الفترة الحالية تشهد انتشار الالتهابات الفيروسية والبكتيرية، والنزلات الشعبية الفيروسية والبكتيرية المتكررة، وبالتالي هناك ضرورة للوقاية.

 

الوقاية من الالتهابات الفيروسية والبكتيرية 

وأوضح: الوقاية من الالتهابات الفيروسية تبدأ من الابتعاد عن تغيرات الطقس الحادة، من بارد الي سخن والعكس صحيح، وتجنب التواجد في أماكن كثيرة التدخين وسيئة التهوية.
وتابع: نحذر الناس من التجمعات في شهر رمضان وتجنب الأماكن سيئة التهوية، ومن يصاب بأي نزلة برد ويريد اداء الصلوات وصلاة التراويح يجب عليه اراتداء الكمامة لحماية الاخرين.

ولفت:"لو إفرازات المريض بالالتهابات الفيروسية والبكتيرية من الأنف أو الحلق، بيضاء أو شفافة لا يجب عليه أخذ مضاد حيوي حتى لو كان هناك حرارة، ولو كانت الافرازات ملونة سواء صفراء أو خضراء أو غيرها يأخذ مضاد حيوي من خلال روشتة الطبيب المختص، مع تناول السوائل".
 

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رئيس مكافحة كورونا كورونا دور البرد حسام حسني الالتهابات الفيروسية

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