يحتل المركز الأول وسط تحديات كبرى، شاهد حصاد محصول الفراولة بمحافظة البحيرة

يشتهر مركز كوم حمادة بمحافظة البحيرة بكونه واحدًا من أهم المناطق المنتجة لمحصول الفراولة في مصر، حيث يعتمد المزارعون هناك على زراعتها بطرق حديثة لضمان جودة عالية تنافس في الأسواق المحلية والعالمية ومع بدء موسم الحصاد تتجه أنظار المزارعين والتجار إلى الأسواق الخارجية التي تستوعب نسبة كبيرة من الإنتاج.

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو



محافظة البحيرة تحتل المركز الأول عالميا في تصدير محصول الفراولة للخارج

وأشار أحمد أغا، أحد مزارعي الفراولة بمحافظة البحيرة، إلى أن المحافظة تعد هي الأولى على مستوى الجمهورية في تصدير الفراولة للخارج حيث تقوم بالتصدير لأكثر من 76 دولة اجنبية منها البرازيل وفرنسا والسعودية والإمارات وغيرها وذلك بأنواع مختلفة مثل الصن سيشن وڤستيڤال واميجا وفلوريدا.

وأضاف أيضا أن عملية جمع محصول الفراولة تقوم بتوفير أكثر من مليون و200 ألف فرصة عمل على مدار العام لذلك تعد من أهم المحاصيل التي تعمل على توفير فرص عمل للعمالة المصرية سواء بالمحافظة نفسها أو خارجها مثل محافظة الإسكندرية والمنوفية والقليوبية وبني سويف حيث تعد مصدرًا رئيسيًا للدخل للعديد من الأسر.

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

تكلفة زراعة محصول الفراولة وتأثيره على سعر المحصول بالأسواق

كما اوضح ايضًا ان زراعة الفدان الواحد تتكلف مايقرب من نصف المليون بسبب الارتفاع الكبير في أسعار التقاوي والمبيدات الزراعية والأسمدة والذي أدي بدوره إلى ارتفاع أسعار محصول الفراولة هذا العام بالأسواق حيث تصل إلى المستهلكين بالأسواق المحلية بسعر 30 للكيلو الواحد لذلك شهدت الأسعار ارتفاعا كبيرا مقارنة بالأعوام السابقة.

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

حصاد محصول الفراولة في البحيرة، فيتو

تحديات ومطالب مزارعي الفراولة في محافظة البحيرة

كما يواجه المزارعون تحديات كبرى هذا العام بسبب تلف بالمحصول نتيجة لانخفاض درجات الحرارة وسقوط الأمطار والتقلبات الجوية المستمرة وارتفاع تكلفة الأسمدة والمبيدات، التي قد تكون مرتفعة بشكل يضغط على موازنات المزارعين بالإضافة إلى تكلفة تأجير أو شراء الأراضي الزراعية وايضًا مشكلة الري حيث تستخدم أنظمة ري حديثة مثل الري بالتنقيط الذي يوفر المياه ويساعد في تحسين الإنتاج.

كما طالب الاغا بتوفير أنواع اخرى من شتلات الفراولة بأنواع مبكرة وجيدة تستطيع على منافسة الأسواق بشكل مبكر مع بداية حصاد المحصول مع تخفيض أسعار الشحن الجوي خاصة مع المحاصيل شديدة الحساسية مثل الفراولة التى تحتاج إلى الشحن بنفس اليوم لمنع تلفها.

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