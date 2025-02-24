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أخبار مصر

وزير التعليم العالي يُغادر إلى تونس للمُشاركة بالدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو

وزير التعليم العالي
وزير التعليم العالي الدكتور أيمن عاشور
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 غادر الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، رئيس اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة (يونسكو – ألكسو – إيسيسكو) ورئيس المؤتمر العام لمنظمة الإيسيسكو في دورته الرابعة عشرة، صباح اليوم الإثنين متوجهًا إلى الجمهورية التونسية؛ للمشاركة في الدورة الـ45 للمجلس التنفيذي للإيسيسكو والاجتماع التشاوري الثالث للجان الوطنية للتربية والعلوم والثقافة، والمقرر عقدهما خلال الفترة من 24 إلى 26 فبراير الجاري.

 

وزير التعليم العالي يشارك في الاجتماع التشاوري الثالث للجان الوطنية

 يرافق الوزير كل من الدكتور أيمن فريد، مساعد الوزير للتخطيط الاستراتيجي والتدريب والتأهيل لسوق العمل، ورئيس قطاع الشئون الثقافية والبعثات والمشرف على اللجنة الوطنية المصرية للتربية والعلوم والثقافة وعضو مصر في المجلس التنفيذي للإيسيسكو، والدكتور رامي مجدي، مساعد الأمين العام للجنة الوطنية لشئون الإيسيسكو.

يتضمن الاجتماع التشاوري الثالث للجان الوطنية مناقشة سُبل إشراك الدول الأعضاء في أنشطة تهدف إلى ابتكار آليات فعّالة لحشد الموارد والتمويل، لتنفيذ المبادرات التي تتماشى مع أهداف الدول الأعضاء ومبادئ الإيسيسكو. كما يركّز الاجتماع على تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الدول الأعضاء، وتنفيذ مشروعات وأنشطة ذات أثر ملموس في مجالات التربية، والثقافة، والعلوم، والاتصال والمعلومات.

وعلى هامش فعاليات المجلس التنفيذي للإيسيسكو، يعقد وزير التعليم العالي عددًا من اللقاءات مع المشاركين بهدف تعزيز التعاون بين مصر والدول الأعضاء، خاصة في مجالات التربية والعلوم والثقافة، بما يدعم تحقيق أهداف التنمية المستدامة وفق رؤية مصر 2030.

جدير بالذكر أن منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (الإيسيسكو) تأسست عام 1979 وتضم في عضويتها 53 دولة. وتهدف المنظمة إلى تعزيز التكامل والتنسيق الاستراتيجي بين دول العالم الإسلامي في مجالات التربية والعلوم والثقافة، فضلًا عن تطوير قدرات الأنظمة التربوية وتحسين مؤشراتها، وتحفيز التنمية الثقافية الشاملة لشعوب العالم الإسلامي، ويقع مقر المنظمة في مدينة الرباط بالمملكة المغربية.

 

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