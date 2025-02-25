الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

رسالة بيسيرو للاعبي الزمالك في مران اليوم الثلاثاء

بيسيرو
بيسيرو

 عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع اللاعبين قبل انطلاق مران اليوم الثلاثاء على ملعب النادي، استعدادًا لمواجهة زد المقبلة في مسابقة الدوري الممتاز.

وأكد بيسيرو في حديثه مع  اللاعبين  على ضرورة مواصلة التركيز والعمل بكل قوة استعدادًا للمباراة المقبلة في الدوري.

وشدد المدير الفني على ضرورة العمل فقط على تحقيق الفوز وحصد الثلاث نقاط للاستمرار في المنافسة.

وحرص بيسيرو على شرح بعض الأفكار الخططية للاعبين في إطار الاستعداد للمواجهة المرتقبة أمام زد.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد يوم الخميس المقبل على ستاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد في السابعة مساء يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت مباراة الزمالك وزد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران  الزمالك بشكل طبيعي بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

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