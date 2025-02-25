الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

استرداد 60 ألف متر زراعية من أراضي الدولة بأرمنت

أثناء الحملة
أثناء الحملة

نجحت حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري غرب محافظة الأقصر، في استرداد عدد  1 حالة زراعة بإجمالي مساحة 60 ألف متر بقرية المحاميد، وذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات غير المستوفية وغير الصالحة للتقنين طبقا للقانون 144 لتقنين أراضي أملاك الدولة.

التصدي للتعدي على أملاك الدولة 

وخرجت الحملة بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ورئيس قرية المحاميد ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وتم تسليم الأرض لرئيس القرية  ، ومسئول أملاك القرية، وجار تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية.


وفى سياق متصل، رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عدد 2 مخالفة، المخالفة الأولى بناحية أرمنت الحيط وهى عبارة عن تعدي على طريق عام بإنشاء بوابة خرسانية وتمت الإزالة في المهد، أما المخالفة الثانيه بناحية أبو حليمة وهي عبارة عن محاولة استئناف عمل شدة خشبية لصب سقف الدور الأول وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على أدوات البناء لضمان عدم استئناف الأعمال مرة أخرى تحت إشراف مدير مرافق أرمنت الحيط ومدير المتابعة بالمركز.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأقصر محافظ الأقصر أرمنت غرب الأقصر التعديات على الأراضي

مواد متعلقة

محافظ الأقصر يوجه بتكثيف التوعية لمحاربة العنف ضد الأطفال

محافظ الأقصر يتفقد أعمال تطوير ورفع كفاءة الطرق وموقف الأقاليم (صور)

أمن الأقصر يضبط عنصرا إجراميا بحوزته سلاح ناري و2.2 كيلو حشيش وشابو

تعليم الأقصر تتابع ورشة عمل التقييم النهائي لـ التعليم التجاري
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

بدءًا من الغد، ارتفاع درجات الحرارة حتى 4 درجات مئوية

ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

اتحاد الصناعات يتوقع انخفاض سعر الدولار

سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

رئيس الوزراء: بدء إجراءات طرح 400 ألف وحدة ضمن مبادرة "سكن لكل المصريين"

مجلس النواب يوافق على مواد الإصدار بمشروع قانون العمل الجديد

الأهلي يفتقد جهود 7 لاعبين أمام حرس الحدود غدًا

منوعات

المزيد

اكتشاف ثقب أسود ضخم بحجم 36 مليار كتلة الشمس

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل (فيديو وصور)

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الثلاثاء في الأسواق

سعر كيلو السكر اليوم الثلاثاء في السوق

استقرار أسعار الأرز اليوم الثلاثاء في الأسواق

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

المزيد

انفوجراف

مواعيد عمل قطاعات الداخلية الخدمية في رمضان (إنفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

ما حكم صوم الخميس والجمعة المقبلين؟ وزير الأوقاف السابق يحسم الجدل

تفسير حلم التفاح الأخضر في المنام وعلاقته بزيادة المال وتحقيق الاستقرار

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

المزيد
الجريدة الرسمية