استرداد 60 ألف متر زراعية من أراضي الدولة بأرمنت

نجحت حملة للوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت برئاسة العميد أحمد الهواري غرب محافظة الأقصر، في استرداد عدد 1 حالة زراعة بإجمالي مساحة 60 ألف متر بقرية المحاميد، وذلك في اطار توجيهات المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر بمتابعة تنفيذ أعمال المرحلة الأولى من الموجه 25 لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأراضي أملاك الدولة، واسترداد الحالات غير المستوفية وغير الصالحة للتقنين طبقا للقانون 144 لتقنين أراضي أملاك الدولة.

التصدي للتعدي على أملاك الدولة

وخرجت الحملة بقيادة حجازى النحاس نائب رئيس المركز، ورئيس قرية المحاميد ومدير وأعضاء المتابعة، ومسئولي الأملاك بالقرية، وإشراف مدير الإدارة الزراعية بأرمنت والمختصين بالزراعة، وبقوة تأمين من مديرية أمن الأقصر ومركز شرطة أرمنت، وتم تسليم الأرض لرئيس القرية ، ومسئول أملاك القرية، وجار تحرير الكارت الذهبي وإتخاذ الإجراءات القانونية.



وفى سياق متصل، رصدت الوحدة المحلية لمركز ومدينة أرمنت عدد 2 مخالفة، المخالفة الأولى بناحية أرمنت الحيط وهى عبارة عن تعدي على طريق عام بإنشاء بوابة خرسانية وتمت الإزالة في المهد، أما المخالفة الثانيه بناحية أبو حليمة وهي عبارة عن محاولة استئناف عمل شدة خشبية لصب سقف الدور الأول وتم فك الشدة الخشبية، والتحفظ على أدوات البناء لضمان عدم استئناف الأعمال مرة أخرى تحت إشراف مدير مرافق أرمنت الحيط ومدير المتابعة بالمركز.

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