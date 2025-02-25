الثلاثاء 25 فبراير 2025
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أخبار مصر

بدءًا من الغد، ارتفاع درجات الحرارة حتى 4 درجات مئوية

حالة الطقس غدا، فيتو
حالة الطقس غدا، فيتو

كشفت هيئة  الأرصاد الجوية عن موعد ارتفاع درجات الحرارة، مشيرة إلى أنه بدءا من الغد سترتفع درجات الحرارة بقيم تترواح من 2:4 درجات مئوية على أغلب الأنحاء.

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وأعلنت هيئة الأرصاد الجوية، حالة الطقس غدا، حيث يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى شمال الصعيد وعلى الوجه البحري، معتدل على السواحل الغربية، دافئ على جنوب سيناء وجنوب الصعيد شديد البرودة ليلًا وفي الصباح الباكر على أغلب الأنحاء.

الأرصاد الجوية تعلن حالة الطقس نهارا

ومن المتوقع أن يسود طقس بارد نهارا على القاهرة الكبرى وعلى الوجه البحري وعلى السواحل الشمالية، ومعتدل على  شمال الصعيد، مائل للدفء على جنوب سيناء ودافئا جنوب الصعيد.


كما توقعت هيئة الأرصاد الجوية أن يسود طقس شديد البرودة ليلا وفي الصباح الباكر على شمال البلاد وعلى جنوب الصعيد وجنوب سيناء وأغلب الأنحاء.

 

كما كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن متوسط  درجات الحرارة المتوقعة الغد: 
القاهرة الكبرى

درجة الحرارة العظمى: 16

درجة الحرارة الصغرى:  09

السواحل الشمالية الغربية

درجة الحرارة العظمى:17

درجة الحرارة الصغرى: 11

جنوب سيناء وسلاسل البحر الاحمر

درجة الحرارة العظمى:24

درجة الحرارة الصغرى: 16

شمال الصعيد

درجة الحرارة العظمى: 22

درجة الحرارة الصغرى: 08

جنوب الصعيد

درجة الحرارة العظمى:22

درجة الحرارة الصغرى:11
 

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