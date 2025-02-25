بعد تحسن الطقس، استئناف أعمال الملاحة والصيد بسواحل كفر الشيخ وبحيرة البرلس

أعلن اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، عن استئناف أعمال الملاحة البحرية وحركة الصيد بسواحل المحافظة وبحيرة البرلس، اعتبارًا من صباح اليوم الثلاثاء، وذلك بعد تحسن الأحوال الجوية واستقرار الطقس.

وأكد المحافظ انتظام أعمال الملاحة في ميناء البرلس، حيث انطلقت مراكب الصيد مجددًا إلى عرض البحر المتوسط بعد التوقف خلال الأيام الماضية بسبب سوء الأحوال الجوية، مشيرا إلى أن المراكب تم تزويدها بجميع الاحتياجات الأساسية، بما في ذلك الوقود والثلوج، لضمان استمرار رحلات الصيد دون معوقات، كما تم تقديم الدعم اللوجستي اللازم للصيادين.

وأوضح اللواء علاء عبد المعطي، أن محافظة كفر الشيخ تشهد حاليًا حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية، إذ سطعت الشمس في معظم المناطق، ما سمح بعودة الحركة الطبيعية للملاحة والصيد، لافتا أن الجهات المعنية تتابع الموقف بشكل مستمر لضمان سلامة الصيادين ومراكبهم أثناء رحلاتهم البحرية.

رفع الإشغالات من الشوارع

كلف اللواء علاء عبد المعطي رؤساء المراكز والمدن، بالإضافة إلى غرفة العمليات الرئيسية ومركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ والسلامة العامة، بمتابعة الأوضاع والتأكد من استمرار حالة الإستعداد، موجها بضرورة تكثيف حملات إزالة الإشغالات وتحسين المرافق العامة، مع الإهتمام بالنظافة ورفع كفاءة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وشدد المحافظ على ضرورة رفع درجة الاستعداد القصوى لمواجهة أي تغيرات مناخية مفاجئة، وذلك من خلال التأكد من صيانة شبكات صرف مياه الأمطار وسلامة أعمدة الإنارة، إضافة إلى تجهيز سيارات شفط المياه والمعدات اللازمة لمواجهة أي تجمعات للمياه.

وأكد على أهمية متابعة التحديثات اليومية لحالة الطقس من الجهات المختصة، لضمان اتخاذ الإجراءات السريعة في حال حدوث أي تقلبات جوية قد تؤثر على حركة الملاحة والصيد أو تعيق الخدمات المقدمة للمواطنين.

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