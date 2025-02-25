متلايف لتأمينات الحياة تحتفي بمرور عام على شراكتها مع بنك القاهرة

أعلنت شركة متلايف لتأمينات الحياة عن تنظيم حفل توزيع الجوائز السنوي، احتفالًا بمرور عام على نجاح شراكتها مع بنك القاهرة.

يهدف الحفل إلى تقدير الإنجازات الاستثنائية والجهود المتميزة للموظفين من كلا الجانبين خلال العام الأول من هذا التعاون، وذلك بحضور أحمد عفت، وبهاء الشافعي، وهشام عبد العال نواب الرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، وليد عبد المحسن، رئيس قطاع التأمين البنكي لشركة متلايف، وأحمد أبو السعود رئيس القطاع القانوني والعلاقات الحكومية لمصر ودول المشرق العربي وعضو مجلس الإدارة والأستاذة مها شوقي رئيس قطاع العمليات لشركة متلايف ولفيف من قيادات البنك والشركة.

خلال السنة الأولى للشراكة مع بنك القاهرة، تم بدء العمل في 140 فرع من فروع البنك في وقت قياسي الأمر الذي يعكس تعاون وتجانس مميز بين فريقي العمل. وتمكن كل من بنك القاهرة وشركة متلايف لتأمينات الحياة من تحقيق نجاحا استثنائياَ، مسجلين ارقاماّ قياسية في مسيرتهما في مجال التأمين البنكي من حيث حجم الأقساط.

حيث قدمت الشركة باقة متنوعة من منتجات التأمين المصممة بعناية لتلبية احتياجات عملاء البنك بما في ذلك تغطية مصروفات التعليم العالي والزواج، وخطط التقاعد، بالإضافة إلى برامج تأمينية أخرى تتناسب مع الخطط المالية للعملاء، وذلك ضمن جهود بنك القاهرة لدعم الشمول المالي، وتقديم منتجات تأمينية شاملة تتيح للعملاء تنفيذ جميع معاملاتهم المصرفية والتأمينية تحت سقف واحد.

وبهذه المناسبة، أعرب حسين أباظة العضو المنتدب والرئيس التنفيذى لبنك القاهرة، عن اعتزازه بالشراكة المستمرة مع شركة MetLife، بإعتبارها واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين، حيث تتمتع بخبرة واسعة تمتد لأكثر من 25 عامًا محليًا و156 عامًا عالميًا، وقد أثمرت الشراكة عن تحقيق نتائج إيجابية ملموسة خلال عامها الأول.

وأشار إلى استمرار البنك في سعيه الدؤوب للتطوير واختيار الأفضل لعملائه على كافة المستويات، حيث يحرص بنك القاهرة على تقديم منتج التأمين البنكي كإحدى الخدمات المتميزة التي يطرحها منذ أكثر من 17 عامًا، لخدمة مختلف شرائح العملاء في أغلبية فروع البنك المنتشرة في جميع أنحاء الجمهورية.

فيما قال هيثم طاهر نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة متلايف لتأمينات الحياة: "إن الشراكة مع بنك القاهرة أثبتت أنها نموذج ناجح للتعاون الاستراتيجي، حيث تمكنا من تقديم حلول تأمينية مبتكرة تلبي احتياجات العملاء وتعزز ثقتهم. نحن سعداء بما تحقق من نجاحات خلال العام الأول، ونتطلع إلى تحقيق المزيد من الإنجازات في المستقبل.

كما نثمن الجهود الاستثنائية التي بذلها الموظفون من الجانبين، فهم العمود الفقري لهذا النجاح. وفي إطار رؤيتنا المستقبلية، نسعى لتوسيع قاعدة شركائنا وعملائنا، وتعزيز ريادتنا في سوق التأمين من خلال تقديم منتجات وخدمات تلبي تطلعات كافة العملاء".

وتتطلع الشركة خلال عام 2025 إلى تحقيق إنجازات أكبر من خلال مضاعفة الأقساط التأمينية مقارنة بالعام الماضي، وذلك ضمن رؤيتها الطموحة للتوسع والنمو المستدام، وتلتزم الشركة بتقديم منتجات وخدمات مبتكرة تتماشى مع تطلعات عملائها، مع التركيز على تطوير شراكات استراتيجية تعزز مكانتها الريادية في سوق التأمين.



نبذة عن بنك القاهرة

تأسس بنك القاهرة في عام 1952، وهو أحد أعرق وأكبر البنوك المصرية، حيث يقوم بتزويد عملائه بباقة متكاملة ومتنوعة من الخدمات والمنتجات المصرفية المصممة خصيصًا لتلبية احتياجاتهم، وهو ما أثمر بدوره عن تقلد البنك للعديد من الجوائز على مدار ستة عقود. وقد نجح البنك في التحول إلى مؤسسة مالية رائدة في تقديم الخدمات المصرفية لعملائه من الأفراد والشركات سواء الشركات الكبرى والمتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر في السوق المصري، مستفيدًا من شبكة فروعه وماكينات الصراف الآلي المنتشرة بجميع ربوع الجمهورية، وفريق العمل الذي يضم أبرز الموهوبين من خبراء القطاع المصرفي، فضلًا عن درايته العميقة بالتوجهات السوقية على الساحتين المحلية والإقليمية.

ومن خلال شبكة تضم 249 فرعًا واكثر من 1710 ماكينة صراف آلي منتشرة في مختلف محافظات مصر، يقوم البنك بخدمة قاعدة عملاء ضخمة تربو على 3 مليون عميل وتضم كبرى الشركات والمؤسسات البارزة والعملاء من أصحاب الملاءة المالية المرتفعة والعملاء الأفراد والتى تتضمن مليون عميل مشترك بالخدمات الرقمية، وذلك من خلال تزويدهم بباقة من أفضل الخدمات والمنتجات المصرفية. كما يحرص البنك على مواصلة ريادته بإعتباره المؤسسة المصرفية المفضلة للعملاء، وذلك عن طريق التوسع بباقة الخدمات المصرفية الرقمية وتحديث البنية الأساسية والأنظمة التشغيلية للبنك، فضلًا عن تطوير نظام الحوكمة وفقًا لأفضل المعايير العالمية.

نبذة عن الشركة

شركة متلايف هي واحدة من الشركات الرائدة في توفير حلول التأمين محليًا وعالميًا، وقد تأسست شركة متلايف لتأمينات الحياة (الشركة الفرعونية الأمريكية لتأمينات الحياة - متلايف أليكو سابقًا) في مصر عام 1997 وهي أول شركة تأمين على الحياة تدخل السوق المصري بمساهمة كبيرة من شركة دولية للتأمين على الحياة. لأكثر من 25 عامًا، أثبتت إنجازات متلايف في السوق المصرية قدرتها على تقديم وتوزيع خطط وخدمات التأمين على الحياة والتأمين ضد الحوادث والتأمين الصحي والتخطيط للتقاعد وحلول إدارة الثروات لأكثر من مليون عميل، ولمزيد من المعلومات يرجى زيارة الموقع.

وكرست متلايف العالمية جهودها لتوفير أعلى مستويات الجودة لمنتجاتها وخدماتها المالية للأفراد في جميع أنحاء العالم لأكثر من 155 عامًا، حيث تأسست أول شركة متلايف في نيويورك عام 1868، وكانت تقدم حلول التأمين على الحياة لعملائها في الولايات المتحدة الأمريكية. تحتل متلايف وشركاتها وفروعها التابعة موقعًا رياديًا في كل من الولايات المتحدة الأمريكية واليابان وأمريكا اللاتينية وآسيا وأوروبا والشرق الأوسط، حيث تقدم خدمات التأمين على الحياة وضد الحوادث والتأمين الصحي وخدمات التقاعد والتوفير من خلال وكلاء وموزعين مثل البنوك والوسطاء وقنوات التسويق المباشر.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.