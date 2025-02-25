بركات، لاعب تايكوندو كفر الشيخ ينضم لمعسكر المنتخب

أعلنت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، إنضمام لاعب التايكوندو السيد مرعى بركات، إبن المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بكفر الشيخ، إلى معسكر المنتخب بالمركز الأوليمبي بالمعادى، وذلك برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

وكيل وزارة الشباب بكفر الشيخ يكشف مسيرة اللاعب بركات

من جانبه، فقد أوضح الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن اللاعب بركات حصل على المركز الأول فى اللقاء التقييمى التنافسي للمشروع القومي للموهبة الذى أقامته وزارة الشباب والرياضة بالمعادى نهاية 2024، يأتى ذلك عقب إنضمام اللاعب عبد الرحمن الشطلاوي الذى التحق بمعسكر المنتخب فى 9 فبراير الجارى.

وقد ثمن وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المستوى الفني للاعبين بالمشروع القومي للموهبة بالمحافظة بقيادة عبد المنعم الكنانى وكيل المديرية للرياضة والدكتور حسام أبو سالم مدير المشروع القومي للموهبة والبطل الأوليمبى بالمحافظة، كابتن محمود الشهاوي المدير الفني لفريق التايكوندو بمركز تدريب مطوبس، متمنيًا إستمرار الأداء المتميز للاعبى المشروع فى كافة الألعاب.

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