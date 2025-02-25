كفر الشيخ تطلق المهرجان الرياضي لألعاب القوى أسرع ولد وبنت

أطلقت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، المهرجان الرياضي لألعاب القوى أسرع شاب وفتاة، بنادي سخا الرياضي بمشاركة 32 لاعبا ولاعبة من أعضاء مراكز الشباب والأندية الرياضية، المهرجان نفذته إدارة التنمية الرياضية، برعاية الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء علاء عبد المعطي، محافظ كفر الشيخ.

تفاصيل مهرجان ألعاب القوى أسرع شاب وفتاة

وأوضح الدكتور عزت محروس وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، أن المهرجان شمل سباق جرى 100 متر، الوثب الطويل، رمى الجُلة والرمح، مؤكدًا حرص وزارة الشباب والرياضة على تقديم البرامج الرياضية المتنوعة التى تتناسب وكافة الأعمار والفئات المختلفة تحت شعار " لياقة المصريين " التى تساعد في نشر ثقافة ممارسة الرياضة بانتظام والحفاظ على الصحة العامة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.

وشارك 32 ولد وبنت بالمهرجان الرياضي بنادى سخا بكفر الشيخ، بإشراف عبد المنعم الكنانى، وكيل المديرية للرياضة، و متابعة تنفيذ الدكتور محمد غازي، مدير إدارة التنمية الرياضية، و تم توزيع الهدايا فى ختام المهرجان الرياضى، المهرجان إعداد وتنفيذ فريق عمل إدارة التنمية الرياضية بالمديرية.

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