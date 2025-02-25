الثلاثاء 25 فبراير 2025
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حوادث

حبس تشكيل عصابي تخصص نشاطه في النصب على شركات توريد المواد الغذائية بمدينة نصر

حبس تشكيل عصابى تخصص
حبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب

 أمرت نيابة مدينة نصر بحبس تشكيل عصابى تخصص نشاطه فى النصب على شركات توريد المواد الغذائية، 4 أيام على ذمة التحقيق، وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.

 

ضبط تشكيل عصابى للنصب على شركات 

 تلقى قسم شرطة مدينة نصر أول بمديرية أمن القاهرة بلاغا من (مالك شركة للمواد الغذائية) بتضرره من (شريك بشركة للمواد الغذائية "له معلومات جنائية"- كائنة بدائرة القسم "مُغلقــة") لقيامه بتحرير شيك بنكى بدون رصيد لصالحـــه "قيمة توريد بعــض السلع الغذائـــية".

 

 وبإجراء التحريات تبين أن المشكو فى حقه قام بالإشتراك مع (3 أشخاص"لإثنين منهم معلومات جنائية) بتكوين تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامى فى النصب على شركات توريد المـــواد الغذائية عن طريق إعداد مقرات مُستأجرة لشركات وهمية بأسماء مختلفــة، والاستيلاء علـــى بضائع من تلك الشركات وتحرير شيكات بنكية آجلة الدفع لهم "بدون رصيد" والتصرف فــى تلك المنتجات وتحصيل قيمتها لأنفسهــــم.
 

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطهـــم وبمواجهتهم إعترفوا بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه وأضافوا بإرتكابهم عدد 4 وقائع أخرى بذات الأسلوب، وتم بإرشادهم ضبط عملاء تصريف المنتجات الغذائية (7 أشخاص لـ"3 منهم معلومات جنائية").. وكذا ضبط كافة المُنتجات الغذائية المستولى عليها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية وجار العرض على النيابة العامة.

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نيابة مدينة نصر قسم شرطة مدينة نصر أول مديرية أمن القاهرة

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