فرص عمل وعلاج على نفقة الدولة في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين بالفيوم

وجه محافظ الفيوم الدكتور احمد الانصاري، في اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، بإجراء عدد من التداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية لتوفير الأكشاك لذوي الاحتياجات وتجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، حضر اللقاء، الدكتور محمد التوني نائب المحافظ، ومديري المديريات الخدمية وشركات قطاع الأعمال العام، ورؤساء المدن.

تداخلات لتوفير الحماية الاجتماعية

وكان محافظ الفيوم، قد وكيل مديرية التضامن الاجتماعي، بإجراء التداخلات اللازمة لتوفير الحماية الاجتماعية لبعض الحالات من الأسر الأولى بالرعاية وكبار السن وذوي الاحتياجات الخاصة، وتوفير المساعدات المالية والعينية العاجلة لهم، مع بحث مدى إمكانية حصولهم على معاشات تكافل وكرامة.، والتنسيق مع الجمعيات الأهلية ومؤسسات المجتمع المدني، لتوفير عدد من المشروعات الصغيرة للفئات الأكثر احتياجًا حتى تعينهم على توفير متطلبات الحياة، وتجهيز إحدى الفتيات غير القادرات، وسداد دَين إحدى الغارمات، وتجهيز عدد من الأكشاك للحالات الأولى بالرعاية.

علاج علي نفقة الدولة

كما وجه محافظ الفيوم، وكيل وزارة الصحة، بتوفير الرعاية الطبية اللازمة لطفلة تبلغ من العمر 4 شهور، معاقة حركيًا وتحتاج إلى إجراء عدد من العمليات الجراحية، والتنسيق مع معهد ناصر بشأن قيام استشاري عظام بتوقيع الكشف الطبي عليها، ثم التنسيق مع التأمين الصحي للتكفل بعلاجها، كما وجه بتوقيع الكشف الطبي اللازم بمستشفى الفيوم العام، على إحدى السيدات القعيدات التي تحتاج إلى تركيب مفصل، وذلك لتحديد نوع المفصل المناسب لحالتها وإنهاء الإجراءات الخاصة بهذا الشأن.

توجيهات الي الإدارة المحلية

و وجه محافظ الفيوم، رئيس مركز ومدينة الفيوم، بسرعة إنهاء إجراءات ترخيص عدد من الأكشاك للأسر الأولى بالرعاية، والتنسيق مع المتابعة الميدانية بالمحافظة، وشرطة المرافق، لحل مشكلة عدم التزام الباعة الجائلين بالباكيات المخصصة لهم بسوق الحادقة، وخروجهم إلى الشوارع مما يعيق الحركة المرورية ويتسبب في إزعاج السكان، مشددًا على ضرورة إلزام البائعين بالباكيات المخصصة لهم واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيال المخالفين، تحت إشراف نائب المحافظ.

كما وجه محافظ الفيوم، رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، بتوفير مشروعات مناسبة لعدد من الشباب وذوي الاحتياجات الخاصة، ووجه وكيل مديرية العمل، بتوفير فرص عمل لعدد من الشباب تتناسب مع مؤهلاتهم العلمية وخبراتهم الحياتية.

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