البابا ميخائيل الرابع، رحلة قصيرة بروح أبدية

تحتفي الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، بقيادة قداسة البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية، بذكرى نياحة البابا القديس ميخائيل الرابع، البطريرك الثاني والتسعين في سلسلة بطاركة الكرازة المرقسية.

قصة البابا ميخائيل الرابع

وُلِدَ هذا القديس في بلدة سمالوط بمحافظة المنيا، حيث نشأ في كنف أسرة مسيحية غرست فيه محبة التعاليم الروحية. انجذب إلى الحياة الرهبانية مبكرًا، فالتحق بأحد الأديرة وسلك درب الفضيلة بتواضع واجتهاد.

عقب نياحة البابا غبريال السادس، اتفق الأساقفة والأراخنة على اختياره ليعتلي الكرسي المرقسي.

ورُسم بطريركًا في 13 أمشير من عام 1193 للشهداء (1477م). ورغم أن خدمته لم تتجاوز عامًا وثلاثة أيام، فإنها كانت مفعمة بالحكمة والقداسة.

انتقل البابا ميخائيل الرابع إلى الأمجاد السماوية سنة 1194 للشهداء (1478م)، ودُفن بإكرام بالغ في كنيسة السيدة العذراء ببابليون الدرج في مصر القديمة، ليبقى اسمه خالدًا في ذاكرة الكنيسة كأيقونة للتواضع والإيمان.

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