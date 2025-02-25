الثلاثاء 25 فبراير 2025
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اقتصاد

وزيرا قطاع الأعمال والمالية يبحثان تعزيز التعاون في الملفات المشتركة وفض التشابكات المالية

المهندس محمد شيمي
المهندس محمد شيمي وزير قطاع الاعمال

عقد المهندس محمد شيمي وزير قطاع الأعمال العام، وأحمد كجوك وزير المالية، اجتماعًا موسعًا بحضور عدد من قيادات الوزارتين، وذلك لبحث عدد من الملفات والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

تناول الاجتماع مناقشة سبل تعزيز التعاون بين الوزارتين، مع التركيز على ملف فض التشابكات المالية بين الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام والجهات التابعة لوزارة المالية، وذلك في إطار جهود إصلاح الهياكل المالية للشركات وتحقيق الاستدامة المالية.

استمرار التعاون والتنسيق المشترك

كما تم استعراض الإجراءات والخطوات التنفيذية التي تم اتخاذها في هذا الشأن خلال الفترة الماضية، إضافةً إلى وضع آليات فعالة لمواصلة حل هذه التشابكات بشكل يحقق التوازن المالي المطلوب.

وأكد الوزيران خلال الاجتماع على أهمية استمرار التعاون والتنسيق المشترك لضمان تحقيق أقصى استفادة ممكنة من الموارد المالية المتاحة، وتعزيز قدرة الشركات على تحقيق أرباح مستدامة، بما ينعكس إيجابيًا على الاقتصاد الوطني.

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