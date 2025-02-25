رغم مرضه، الخطيب يزور موقع عمل ستاد الأهلي يطمئن على أعمال التشييد

تابع محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، أعمال الحفر الخاصة ببناء ستاد الأهلي الجديد، وذلك بعد مرور 11 يومًا من إعلان بدء المشروع.

تفاصيل ستاد الاهلي

وكان محمد كامل، رئيس شركة "القلعة الحمراء" المسؤولة عن تنفيذ المشروع، قد كشف عن التفاصيل المتعلقة بالمدينة الرياضية الجديدة، مشيرًا إلى تصميم الاستاد الذي يقع في فرع الشيخ زايد.

وسيتسع الاستاد لحوالي 42,400 مشجع، ويتميز بغياب مضمار الجري ووجود موقف سيارات يتسع لحوالي 4500 سيارة.

كما يضم المشروع متحفًا للنادي يستهدف جذب مليون زائر سنويًا.

ويتضمن المشروع أيضًا متجرًا رسميًا للنادي وصالة رياضية، بالإضافة إلى أن الاستاد سيكون نصف مغطى.

من جانب آخر، سيتم إنشاء حائط خاص لكتابة أسماء المشجعين، كما سيتم تخليد اسم الراحل عمر لطفي، مؤسس النادي، إلى جانب اسم محمود الخطيب، رئيس النادي، في المشروع.

وقال محمود الخطيب، رئيس النادي الأهلي، خلال الاحتفالية الكبرى التي أقامها النادي بمعبد حتشبسوت بالدير البحري بالأقصر، إنه يعاني من ظروف صحية، مؤكدًا أنه سافر للعلاج خارج مصر وعند عودته أخبر زملاءه أنه يحتاج إلى إجازة طويلة نظرًا لظروفه.

فيما أكد الإعلامي أحمد شوبير في برنامجه المذاع على قناة الأهلي، أن الخطيب يعاني منذ مدة من آلام في الظهر والقدم، إضافة إلى مشكلة في الشعيرات الدموية بالمخ.

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