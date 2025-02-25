ليس بسبب الزمالك، أزمات تنهي شهر العسل بين إدارة الأهلي ومارسيل كولر

انقلبت الأمور رأسًا على عقب داخل أروقة بين النادي الأهلي، خاصة مع تردد أنباء شديدة بمجلس الأحمر بإقالة مارسيل كولر المدير الفني للفريق، بسبب النتائج غير الجيدة التي ضربت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتتساءل جماهير النادي الأهلي، هل التفكير في إقالة كولر جاء بعد التعادل المخيف للأمال أمام الزمالك بالجولة الماضية من الدوري والتفريط في الفوز بسهولة.

وكشف مصدر داخل النادي الاهلي أن التفكير برحيل كولر كان يردده البعض من أعضاء المجلس بعد هجوم المدرب السويسري على الإدارة بإستمرار في المؤتمرات الصحفية وانتقاد طريقة تعامل المجلس مع الصفقات.

وأكد المصدر أن دائمًا كان يرفض محمود الخطيب رئيس النادي الاهلي، في التفكير في اقالة مارسيل كولر خاصه مع البطولات التي حققها السنوات الماضية مع الشياطين الحمر.

وازدادت حدة الخلاف بسبب تعطل الاهلي في انهاء العديد من الصفقات المحلية خلال فترة الانتقالات الشتوية الماضية، والتي كانت ستفيد الفريق بسبب تعنته في انتهاء الصفقات الأجنبية أولا.

الخلاف مع علي معلول

وكشفت مصادر من أن ضمن خلافات كولر مع ادارة الاهلي هو رغبة المجلس في قيد علي معلول نجم الفريق،في قائمة الأحمر مع تعنت كولر في رفض قيد اللاعب التونسي على الرغم من تقديمه الكثير للقلعة الحمراء.

رفض تعيين مدير للكرة بالفريق

ولعل أبرز الخلافات التي كانت حفيظة إدارة الاهلي هى تدخل مارسيل كولر في قرار المجلس بعدم تعيين مديرا ًللكرة، ليحل بديلا ًلسيدعبدالحفيظ.

ويقف المدرب السويسري أمام قرار الادارة بضرورة تعيين مدير للكرة وأن الأمر يعود لمجلس الاحمر فقط وليس للمدير الفني رأي فيه، ولكن في الاخير يرضخ محمود الخطيب لرغبة كولر ولكنه قام بتعيين محمد رمضان مدير رياضي للأهلي، وهو ما اعترض عليه ايضًا السويسري.

فقد الشغف

وتشعر إدارةالنادي الاهلي مؤخرًا أن مارسيل كولر فقد الشغف في بذل مجهود أكثر واحراز بطولات أكثر للنادي الاهلي وهو ما ادى إلى النتائج السلبية للفريق خلال الفترة الماضية الأمر الذي جعل إدارة الاحمر تفكر جديًا في رحيل السويسري خاصه مع التوفير كافة مطالبة واحتياجاته التي طلبها خلال فترة الإنتقالات الشتوية الماضية.

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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