طوارئ في الأهلي بسبب نزيف النقاط في الدوري.. مجلس الخطيب يربط استمرار كولر بتحسن النتائج.. جلسة تعنيف من رمضان.. واللاعبون يتعهدون بتصحيح المسار

شهدت الساعات القليلة الماضية، وجود غضب كبير داخل النادي الأهلي، تجاه السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، بسبب النتائج غير الجيدة التي ضربت الفريق الأحمر خلال الفترة الأخيرة.

وتراجع مستوى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من النواحي الفنية، حيث فشل الفريق الأحمر، في تحقيق الفوز على الزمالك في المباراة الأخيرة، بجانب فقدان صدارة الدوري المصري، وضياع العديد من النقاط، وهو ما أبدى غضب الجماهير والمسؤولين داخل الفريق الأحمر.

وانتشرت تقارير إعلامية وانباء أشارت إلى رحيل السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن القلعة الحمراء، بسبب سوء النتائج، وتراجع مستوى الفريق فنيًا والتعادل المخيب أمام الزمالك.

وعلى الرغم من طلب السويسري مارسيل كولر، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، من إدارة القلعة الحمراء، التعاقد مع العديد من الصفقات الأجنبية، وعناصر قوية، يرفض كولر، بعض اللاعبين، لعدم الاقتناع بخدماتهم وهو ما يجعله يدخل في صدام مع مجلس الإدارة وفي النهاية نفذت إدارة الأحمر رغبة المدرب السويسري إلا أن إدارة الأحمر وجماهير النادي تلقت صدمة قوية، خلال الفترة الحالية، بشأن النتائج السلبية، التي حققها الفريق الأحمر، سواء على صعيد المباريات المحلية أو القارية، وتراجع مستوى الفريق، وهو ما جعل إدارة الكرة تدخل في صدام عنيف مع كولر.

وتحدد نتائج كولر مع الاهلي بقاءه مع الفريق أو الرحيل قبل انتهاء الموسم وسط تقارير تؤكد أن إدارة الأحمر تبحث عن البديل.

تعنيف محمد رمضان للاعبين

وعنف محمد رمضان المدير الرياضي بالنادي الأهلي، اللاعبين مؤكدا لهم أن الخصومات ستزيد حال استمرار نزيف النقاط في الدوري.

وأكد محمد رمضان للاعبين خلال جلسة معهم أن هناك غرامات مغلظة حال استمرار النتائج السلبية، والتي قد تهدد بضياع لقب الدوري، مشددًا على أنّ حال خسارة الدوري سيتم توقيع عقوبات كبيرة جدًا عليهم

وقال مصدر أن المدير الرياضي تحدث للاعبين بأن الفرصة أمامهم بالفوز في المباريات المقبلة، وإعادة تصحيح الأمور، محذرًا من أن خسارة لقب الدوري سيكون معها عقوبات مغلظة، وقرارات إدارية صعبة على الجهاز الفني، لا سيما بعد توفير إدارة الكرة كل متطلبات الجهاز الفني والتعاقد مع صفقات جديدة في انتقالات يناير الماضية وأصبح الفريق مكتمل.

تعاهد اللاعبين

وتعهد لاعبو الاهلي مع مارسيل كولر بأن مباراة حرس الحدود والمحدد لها يوم الاربعاء المقبل، ستكون بداية العودة لطريق الانتصارات.

يستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز.

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز.

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز.

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