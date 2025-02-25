زينة وكنافة وقطايف في مدارس العجمي احتفالًا بشهر رمضان المبارك (صور)

شهدت مدارس إدارة العجمي التعليمية غرب الإسكندرية استعدادات لشهر رمضان المبارك لغرس قيم الصيام في الأطفال ومشاركتهم في فرحه الشهر الكريم، وتزينت المدارس بزينة شهر رمضان.

قامت هبة سليمان مدير إدارة العجمي وخالد حماد وكيل الإدارة، بزيارة عدة مدارس منها الشهيد رائد مصطفى محمود ونجيب الكيلاني ومحمد نجيب، وسط أجواء احتفالية بشهر رمضان من تلاميذ الروضة والصفوف المختلفة.

وتنوعت الأنشطة بين تعليم الصلاة وكيفية الصيام، كما شهدت الاحتفالات نموذج محاكاة للمسحراتي وباعة الكنافة والقطايف والبلح وتواشيح دينية وزينة رمضان.

يأتي هذا في ضوء توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وأحمد خالد محافظ الإسكندرية، وتحت رعاية عربي أبو زيد مدير مديرية التربية والتعليم بالإسكندرية.



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