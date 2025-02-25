ضبط مركز غير مرخص لعلاج السمنة بكفر الشيخ يديره منتحل صفة طبيب

شنت إدارة العلاج الحر بمديرية الشئون الصحية بمحافظة كفر الشيخ، حملة تفتيشية مكثفة أسفرت عن ضبط مركز غير مسجل لعلاج السمنة والنحافة والطب البديل في برج البرلس.

وكشفت الحملة أن المدير المسؤول عن المركز خريج كلية دار العلوم قسم اللغة العربية، حيث انتحل صفة طبيب دون أي سند قانوني، مما يشكل خطرًا على صحة المواطنين.

ورصدت الحملة عدة مخالفات خطيرة داخل المركز، شملت مزاولة مهنة الطب بدون ترخيص، إدارة منشأة طبية دون الحصول على التصاريح اللازمة، وتعريض حياة المرضى للخطر من خلال ممارسات غير قانونية، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث تم تحرير محضر إثبات حالة ضد المخالف وإحالة القضية إلى الجهات المختصة.

وجاءت الحملة تحت إشراف الدكتور عمرو مُندي قنديل، مدير إدارة العلاج الحر بمديرية الصحة بكفر الشيخ، بمشاركة كل من الدكتور أيمن حسن والدكتورة سارة الجندي من فريق العلاج الحر، وتأتي هذه الحملة ضمن خطة المديرية الهادفة للقضاء على المنشآت الصحية غير المرخصة وضمان تقديم خدمات طبية آمنة للمواطنين.

صحة كفر الشيخ تحذر من التعامل مع المراكز الغير مرخصة

من جانبها، شددت مديرية الشؤون الصحية بكفر الشيخ على ضرورة توخي الحذر وعدم التعامل مع المراكز غير المرخصة، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي منشآت طبية مخالفة عبر القنوات الرسمية، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم.

وتأتي هذه الحملات في إطار تكليفات هيئة الرقابة الإدارية، وبمتابعة اللواء علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، وتنفيذًا لتعليمات الدكتور محمد أبو السعد، وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، بضرورة تشديد الرقابة على المنشآت الطبية المخالفة والتصدي لأي ممارسات غير قانونية تهدد حياة المواطنين.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.