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ثقافة وفنون

تامر جوزيف: اشتغلنا على مسلسل نقطة سودة كأنه عمل أجنبي

نقطة سودة، فيتو
نقطة سودة، فيتو

أعرب مدير تصوير مسلسل "نقطة سودة" تامر جوزيف، عن سعادته بالنجاح الكبير الذي يحققه المسلسل بعد عرض أولى حلقاته وتصدره الترند  في مصر على منصة شاهد. 

وقال جوزيف: "الحمد لله المسلسل تصدر الترند منذ الحلقة الأولى، وهذا شيء أسعدني للغاية، خاصة أن ردود الأفعال التي تصلني كلها إيجابية وجيدة إلى أبعد الحدود".

وتابع: "بعدما رشحني المخرج الكبير محمد أسامة للمسلسل وهو صديقي على المستوى الشخصي وعملنا معًا من قبل، قرأت السيناريو فوجدته مختلفًا وجديدًا وفكرته جيدة للغاية، فعقدنا جلسات عمل كثيرة حتى نتفق على شكل الصورة كأنه مسلسل أجنبي وليس مصريًّا". 

 

فريق عمل مسلسل "نقطة سودة"

جدير بالذكر أن مسلسل نقطة سودة من بطولة أحمد فهمي، سارة سلامة، أحمد مجدي، أحمد بدير، سماح أنور، وفاء عامر، نضال الشافعي، ناهد السباعي، هدى الإتربي، تأليف ورشة كتابة تحت إشراف المؤلف أمين جمال، ومدير تصوير تامر جوزيف، وإخراج محمد أسامة وإنتاج صادق الصباح.

 

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أبطال مسلسل نقطة سودة أحداث مسلسل “نقطة سودة” أحمد فهمى

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