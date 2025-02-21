مجلس النواب يناقش مشروع قانون العمل الأسبوع المقبل

يناقش مجلس النواب خلال جلساته العامة الأسبوع المقبل، تقرير لجنة القوى العاملة بمجلس النواب، بشأن مشروع قانون العمل الجديد المقدم من الحكومة.

رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال

ويتضمن مشروع القانون، رؤية جديدة لحقوق العمال وأصحاب الأعمال، دون الإخلال بمبدأ التوازن بين الطرفين، ليتماشى مع المتغيرات الجديدة والتطورات الهائلة التي شهدتها مصر في بنيتها التحتية في جميع القطاعات ومنها الصناعة والتجارة والزراعة، وجذب الاستثمارات الوطنية والأجنبية، وتعزيز دور القطاع الخاص.

بناء علاقات عمل متوازنة

يقوم مشروع القانون الجديد على فلسفة جديدة مفادها بناء علاقات عمل متوازنة بين طرفي العملية الإنتاجية، والحفاظ على حقوق العمال لضمان استمرارية العمل وزيادة الإنتاج، وتحفيز الشباب على العمل بالقطاع الخاص بعد عزوفهم عنه في الفترات الأخيرة، ومعالجة فجوة المهارات، والعمل على التوائم بين مخرجات التعليم والتدريب واحتياجات سوق العمل.

أبرز مميزات مشروع قانون العمل

وجاء من أبرز المميزات بمشروع قانون العمل الجديد، النص على إلغاء توقيع العمال على استمارة ٦ وكذلك النص على حظر الفصل التعسفي بالإضافة إلى النص على إنشاء صندوق لحماية تشغيل العمالة غير المنتظمة وصندوق آخر لتوفير كل خدمات الرعاية الاجتماعية والصحية والثقافية للعمال، وكذلك إضافة إلى مميزات للمرأة العاملة مثل منح المرأة العاملة الحق في إجازة وضع لمدة أربعة أشهر بدلًا من ثلاثة أشهر.

الموافقة النهائية على مشروع القانون

وكانت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب وافقت على مشروع القانون الجديد، خلال اجتماعاتها الأسبوع الحالي.

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