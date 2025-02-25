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محافظات

محافظ قنا يفتتح معرض أهلًا رمضان بخصومات تصل 35%

الدكتور خالد عبدالحليم،
الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا

افتتح الدكتور خالد عبدالحليم، محافظ قنا، معرض «أهلًا رمضان» بميدان الساعة بوسط مدينة قنا، لتوفير السلع الغذائية للمواطنين بأسعار مخفضة تتراوح بين 25% و35%، وذلك ضمن استعدادات المحافظة لاستقبال شهر رمضان المبارك.

رافق المحافظ خلال الافتتاح الدكتور حازم عمر، نائب المحافظ، والعقيد تامر النجار، رئيس مباحث التموين، وحسن محمد القط، مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية.

معرض «أهلًا رمضان» بقنا

من جانبه، أكد محافظ قنا أن افتتاح معرض «أهلًا رمضان» بمدينة قنا يأتي بالتزامن مع افتتاح معارض أخرى في مختلف مراكز ومدن المحافظة، بهدف توفير السلع الغذائية والمواد التموينية ومستلزمات الشهر الكريم بأسعار مخفضة وتنافسية مقارنة بالأسواق الخارجية.

وبدوره، أوضح مدير عام مديرية التموين والتجارة الداخلية بقنا، أن المعرض يُقام على مساحة 2000 متر مربع، بمشاركة 45 عارضًا من كبار التجار والشركات والمصانع، ويضم جميع السلع الأساسية، مثل السكر، الزيت، اللحوم، والمجمدات، بالإضافة إلى ركن خاص لبيع الأسماك واللحوم البلدية، فضلًا عن السلع الرمضانية بخصومات تصل إلى 35%. 

وأشار إلى أن الأجهزة الرقابية تكثف حملاتها اليومية على الأسواق ومنافذ بيع السلع الاستهلاكية في المجمعات والمحال التجارية، من خلال لجان متخصصة للرقابة على توافر السلع وضبط الأسعار، لضمان بيعها للمواطنين بالسعر الرسمي.

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