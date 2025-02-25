الثلاثاء 25 فبراير 2025
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محافظات

مصرع شاب بطلق ناري فى قنا

اسعاف
اسعاف

 لقى شاب مصرعه، اليوم الثلاثاء، متأثرا بإصابته بطلق ناري بمركز أبوتشت شمال قنا.

 

تفاصيل البلاغ بقنا

 تلقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا، إخطارًا من غرفة العمليات،  بمصرع شاب بطلق ناري في قرية السليمات في ابوتشت.

وأسفر ذلك عن مصرع محمود حامد صادق، 27 عاما، بطلق ناري، وتم نقل الجثة إلى مستشفى أبوتشت، وتحرر محضر بالواقعة.

وأخطرت الجهات المختصة لتتولى التحقيقات والتي كلفت وحدة المباحث بالتحري حول الواقعة وكشف ملابساتها وضبط المتهم والسلاح المستخدم.

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الأجهزة الأمنية بمديرية أمن قنا قنا مديرية أمن قنا مركز ابوتشت مستشفي ابوتشت

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