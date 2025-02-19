ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية مكبرة بكفر الشيخ

أعلنت مديرية التموين بمحافظة كفر الشيخ، أنها قد شنت حملات رقابية مكثفة على الأسواق والمخابز لمتابعة جودة السلع وضبط المخالفات، وذلك في إطار استعدادات المحافظة لشهر رمضان 2025، وبتوجيهات من وزير التموين والتجارة الداخلية الدكتور شريف فاروق، وبإشراف المحاسب عادل بيومي الهابط، وكيل وزارة التموين بكفر الشيخ

وقد تم ضبط مخالفات في الأسواق والمخابز بكفر الشيخ، إذ أسفرت الحملات عن ضبط العديد من المخالفات، أبرزها:

مخالفات المخابز

مخالفات المخابز: تحرير 47 محضرًا لنقص الوزن، و16 محضرًا لعدم النظافة، و4 محاضر لمخالفة المواصفات، بالإضافة إلى محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار وعدم إعطاء بون صرف.

مخالفات الأسواق

مخالفات الأسواق: ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية، ومواد تموينية مجهولة المصدر، وعدم استخراج شهادات صحية، إلى جانب مخالفات تتعلق بأسعار السجائر والمنتجات الغذائية.

نتيجة حملات إدارة التجارة بالمديرية

أعلنت مديرية التموين، أنه قد تم تحرير محاضر نتيجة حملات إدارة التجارة بالمديرية، وقد جاءت المحاضر كما يلي: تحرير محضر لعدم استخراج شهادة صحية لسوبر ماركت محضر رقم 1679 لسنة 2025 جنح قسم أول كفر الشيخ، كما تم تحرير محضر لعدم استخراج شهادة صحية لسوبر ماركت محضر رقم 1680 لسنة 2025 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأيضا فقد تم تحرير محضر لعدم استخراج شهادة صحية لسوبر ماركت محضر رقم 1681 لسنة 2025 جنح قسم أول كفر الشيخ، كما تم تحرير محضر لعدم استخراج شهادة صحية لسوبر ماركت محضر رقم 1682 لسنة 2025 جنح قسم أول كفر الشيخ، وأيضا تم تحرير محضر لعدم استخراج شهادة صحية لسوبر ماركت محضر رقم 1683 لسنة 2025 جنح قسم أول كفر الشيخ.

نتائج الحملات التموينية في مراكز كفر الشيخ

مركز البرلس: ضبط 360 قرص بخور بدون فواتير، و104 عبوات مبيدات زراعية منتهية الصلاحية، و17 عبوة بويات فاسدة.

مركز دسوق: ضبط 198 عبوة مواد غذائية منتهية الصلاحية، و250 كجم نشا ذرة بدون فواتير، و40 عبوة مواد غذائية فاسدة في سوبر ماركت.

مركز سيدي سالم: ضبط 34 كجم دواجن مذبوحة خارج المجازر الحكومية.

مركز قلين: ضبط كمية وقدرها 34 كجم فراخ كامله خالية من الاحشاء مذبوجة خارج المجازر الحكومية ولا يوجد عليها اي بيانات تدل على مصدرها في محل فراخ محضر رقم 4933 لسنة 2025.

مركز بلطيم: فقد تم تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل بقالة محضر رقم 2987 لسنة 2025، وتم تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل بقالة محضر رقم 2988 لسنة 2025، كما تم تحرير محضر حيازة وعرض عدد 8 عبوات أدويه بيطريه منتهية الصلاحية في عيادة بيطريه محضر رقم 3061 لسنه 2025 جنح البرلس، وأيضا تم تحرير محضر حيازة وعرض عدد 25 عبوه ادويه بيطريه منتهية الصلاحية في عيادة بيطريه محضر رقم 3062 لسنه 2025 جنح البرلس، كما تم تحرر محضر حيازة وعرض عدد 2 عبوه ادويه بيطريه و120كيس مادة بيطرية محظور تداولها في عيادة بيطريه محضر رقم 3063 لسنة 2025 جنح البرلس، وكذلك تم تحرير محضر حيازة وعرض عدد 55 عبوه بويات منتهية الصلاحية في محل بويات محضر رقم 3065 لسنة 2025 جنح البرلس، وتم تحرير محضر مزاولة نشاط بيطري بدون ترخيص من هيئة الخدمات البيطرية لعيادة بيطريه محضر رقم 3066 لسنة 2025 جنح البرلس

تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل بقاله محضر رقم 3068 لسنة 2025 جنح البرلس



مركز فوه: ضبط 13 برطمان مفتقة توابل بدون بيانات بقالة ومعصرة محضر رقم 1946 لسنة 2025، وتم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لسوبر ماركت محضر رقم 1947 لسنة 2025، كما تم ضبط عدد 6 علب تونة مستوردة بدون فواتير في سوبر ماركت محضر رقم 1949 لسنة 2025، وأيضا تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل مستحضرات تجميل محضر رقم 1950 لسنة 2025، وتم أيضا تحرير محضر عدم إعلان عن الاسعار لمحل سوبر ماركت محضر رقم 1964 لسنة 2025، فيما تم تحرير محضر عدم إعلان عن الأسعار لمحل حدايد محضر رقم 1965 لسنة 2025

مركز مطوبس: تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل ملابس جاهزة محضر رقم 4915 لسنة 2025، كما تم تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل ملابس جاهزة محضر رقم 4916 لسنة 2025، وأيضا فقد تم تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمحل المول الملكي محضر رقم 4917 لسنة 2025، وأيضا تحرير محضر عدم اعلان عن الاسعار لمطعم محضر رقم 4918 لسنة 2025، وكذلك تحرير محضر عدم اعلان عن لمحل ألعاب وهدايا محضر رقم 4919 لسنة 2025

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