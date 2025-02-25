مسكن، نتيجة قرعة برنامج مسكن شقق جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزا

مسكن، نتيجة قرعة برنامج مسكن،هيئة المجتمعات العمرانية، نتيجة قرعة مسكن2025 , نتيجة قرعة مسكن، أجرت وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القرعة العلنية بين المتقدمين لحجز وحدات جنة وأراضي الإسكان الأكثر تميزًا بمدينة 6 أكتوبر، والسابق طرحها ضمن برنامج "مسكن"، وذلك بالملعب الرئيسي بمقر إستاد القاهرة الدولي، وسط حضور وإقبال كبير من المتقدمين.



نتيجة قرعة برنامج مسكن

وبالنسبة لـ الأراضي الأكثر تميزًا تم طرح 87 قطعة، تقدم لحجزها 31 مواطنًا من ذوي الهمم و972 مواطنًا من باقي العملاء، وبالنسبة لوحدات جنة تم طرح 223 وحدة تقدم لها 645 مواطنًا من ذوي الهمم و31932 مواطنا من باقي العملاء.

نتيجة قرعة مسكن2025

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نتيجة قرعة مسكن

وتعقد اليوم الثلاثاء القرعة العلنية لوحدات جنة بمدينة القاهرة الجديدة، بمقر إستاد القاهرة الدولي (الملعب الرئيسي)،والقرعة العلمية للأراضي المتوسطة بمدينة برج العرب الجديدة، غدا 26/2/2025.



تجدر الإشارة إلى أنه يتم السماح بحضور القرعة العلنية لمن يرغب من الحاجزين فقط بموجب ما يفيد سداد جدية الحجز ويتم البث المباشر لأحداث القرعة على الموقع الإلكتروني الخاص بهيئة المجتمعات العمرانية الجديدة، وتم استبعاد المخالفين لكراسة شروط الحجز والذين لا تنطبق عليهم الضوابط من الدخول في هذه القرعة.

واغلقت وزارة الإسكان ممثلة في هيئة المجتمعات العمرانية نهاية ديسمبر الماضي باب التقديم على شقق مشروع جنة مصر ضمن طرح الشقق الجاهزة للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن للتسليم الفوري بعدد من المدن الجديدة ضمن برنامج مسكن.



فى سياق آخر، أكد المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، الإقبال الكبير الذي شهدته مبادرة “بيتك في مصر” خلال الساعات الأولى منذ إطلاقها، حيث تم فتح باب الحجز على الوحدات المطروحة ضمن المبادرة يوم الخميس الماضي، مشيرًا إلى أن قيمة المبالغ المحصلة خلال ٤٨ ساعة من فتح باب الحجز تصل إلى نحو 2,5 مليون دولار عبر الطرق المتاحة للسداد سواء الدفع الإلكتروني أو التحويلات البنكية.



وأضاف وزير الإسكان، أن مبادرة “بيتك في مصر” تأتي في إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية لتعزيز استفادة أبناء مصر في الخارج، بالمزايا التنموية والفرص الاستثمارية التي شهدتها البلاد على مدار السنوات العشر الماضية، كما حرصت الوزارة في المبادرة على تلبية الاحتياجات المتنوعة للمصريين بالخارج، وتوفير الفرص الملائمة لمختلف الشرائح والفئات، موضحًا أن هذه المبادرة ليست مجرد فرصة للتملك، بل هي بوابة للاستقرار والاستثمار في وطن يزخر بالفرص الواعدة.



وأشار وزير الإسكان إلى توقيع بروتوكول تعاون ثلاثي بين هيئة المجتمعات العمرانية وبنك مصر وشركة إي فاينانس، لتقديم حلول دفع إلكترونية متطورة، مما يتيح خيارات سداد ميسرة وآمنة عبر قنوات متعددة، الأمر الذي يسهم في تسهيل عملية تحويل المبالغ المستحقة لحجز الوحدات السكنية من مختلف دول العالم.

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