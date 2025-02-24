محافظ المنوفية يناقش نسب إنجاز ملفات التقنين والتصالح والمتغيرات المكانية

عقد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية اليوم الإثنين، اجتماعا تنسيقيًا لمناقشة الموقف التنفيذي لعدد من الملفات الهامة التي تمس حياة المواطنين للارتقاء بجودة الخدمات المقدمة، وعلى رأسها ملفات التصالح علي مخالفات البناء، تقنين أراضي أملاك الدولة، مشروعات الخطة الاستثمارية، المتغيرات المكانية والإزالات، بحضور محمد موسي نائب المحافظ، المستشار القانوني، المستشار الهندسي للمحافظة، مديري عموم الإدارة العامة للإدارة الاستراتيجية، الشئون القانونية، الأملاك، التحول الرقمي، المتغيرات المكانية.



تم استعراض الموقف التنفيذي لوحدة المتغيرات المكانية، وناقش محافظ المنوفية عن نسب إنجاز الأعمال، ووجه بإعداد تقرير بموقف الحالات الغير قانونية وعرضها لاتخاذ الإجراءات اللازمة وإدارجها ضمن أعمال الموجة الـ 25 للإزالات التعديات، مؤكدا أنه يتابع بنفسه وبشكل دوري آخر مستجدات التعديات والمخالفات عبر منظومة المتغيرات المكانية، مشددًا بالتنسيق الكامل مع كافة جهات الولاية والتصدي بكل حزم للتعديات على أملاك الدولة والأراضي الزراعية واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين.



ملف تقنين أراضي أملاك

كما تضمن الاجتماع، استعراض مستجدات ملف تقنين أراضي أملاك الدولة وما تم إنجازه ومناقشة المعوقات، ووجه المحافظ بعرض موقف الملفات المرفوضة من اللجان وأهم العقبات والحلول المقترحة لسرعة إنجاز العمل وتقديم الدعم اللازم وتسريع معدلات الأداء بالملف، كما تم مناقشة نسب معدلات الأداء بملف التصالح علي مخالفات البناء، وكلف المحافظ بضرورة تضافر الجهود ومتابعة منظومة العمل على مدار الساعة واتخاذ إجراءات عاجلة من شأنها تذليل العقبات لسرعة إنهاء كافة الملفات المقدمة وفقًا لأحكام القانون تحقيقًا للصالح العام للدولة والمواطن.



مشروعات الخطة الاستثمارية

وقد تم متابعة آليات تنفيذ مشروعات الخطة الاستثمارية للعام المالي 2024/2025 الجاري تنفيذها بعدد من القطاعات بكافة مراكز ومدن المحافظة لتقديم الدعم اللازم ونهو كافة المعوقات للإنتهاء منها وفق البرنامج الزمني المقرر للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتماشيًا مع توجيهات القيادة السياسية وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

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