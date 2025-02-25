شيخ الأزهر ينعي سكرتير جمعية «أبناء الطيب الخيرية»

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى أ.د أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، المغفور له بإذن الله، محمد سيد عبد الغني، سكرتير جمعية أبناء الشيخ الطيب الخيرية بالأقصر، الذي وافته المنية أمس الاثنين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وأهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه يتمنى الشفاء العاجل للبابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان بعد الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا.

رسالة شيخ لبابا الفاتيكان

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات: " أدعو الله أن يمنَّ على أخي العزيز البابا فرنسيس بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية؛ ليستكمل مسيرته في خدمة الإنسانيَّة"



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