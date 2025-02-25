الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

أخبار مصر

شيخ الأزهر ينعي سكرتير جمعية «أبناء الطيب الخيرية»

الدكتور أحمد الطيب،
الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، فيتو

بمزيد من الرضا بقضاء الله وقدره، نعى أ.د أحمد الطيب، شيخ  الأزهر الشريف، المغفور له بإذن الله، محمد سيد عبد الغني، سكرتير جمعية أبناء الشيخ الطيب الخيرية بالأقصر، الذي وافته المنية أمس الاثنين، داعيا المولى عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته، وأن يلهم أسرته وأهله الصبر والسلوان، "إنا لله وإنا إليه راجعون".

وفي وقت سابق أكد فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف أنه يتمنى الشفاء العاجل للبابا فرانسيس الثاني بابا الفاتيكان بعد الأزمة الصحية التي يمر بها حاليا.

رسالة شيخ لبابا الفاتيكان 

وكتب شيخ الأزهر عبر صفحته الرسمية على مواقع التواصل الاجتماعي بعدة لغات: " أدعو الله أن يمنَّ على أخي العزيز البابا فرنسيس بالشفاء العاجل، وأن يمتعه بالصحة والعافية؛ ليستكمل مسيرته في خدمة الإنسانيَّة"
 

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

الأزهر الشريف احمد الطيب شيخ الازهر أحمد الطيب شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر الشريف شيخ الأزهر

مواد متعلقة

رسالة مؤثرة من شيخ الأزهر لبابا الفاتيكان بعد تعرضة لوعكة صحية

برئاسة شيخ الأزهر.. رسائل قوية لمجلس حكماء المسلمين من البحرين.. يؤكد رفض محاولات تهجير الشعب الفلسطيني.. رسالة خاصة لقادة القمة العربية قبل اجتماعها بالقاهرة.. وتشكيل رابطة الحوار الإسلامي

شيخ الأزهر يهنئ خادم الحرمين الشريفين بذكرى يوم التأسيس الـ 95

ملك ماليزيا يقطع لقاء رئيس الوزراء ويصر على توديع شيخ الأزهر

ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود بالدوري المصري

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية