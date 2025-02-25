مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء فروع دولية بالسعودية والعراق

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة - من حيث المبدأ على فتح فرعين لجامعة الإسكندرية بالمملكة العربية السعودية والعراق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

ووافق المجلس على إنشاء وادى التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية (Technology park) وذلك فى أعقاب الانتهاء من أعمال إنشاء المباني الخاصة به.

ودعا رئيس الجامعة كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ممن لديهم مبادرات وافكار إبداعية قابلة للتطبيق للإنضمام للتكنولوجي بارك لتبني تلك الأفكار وإخراجها للنور.

وأكد على دور التكنولوجى بارك فى تبني الأبحاث العلمية التطبيقية التى تقدم حلول للصناعة وتسهم فى تطويرها والارتقاء بها وإيجاد حلول عملية وتطبيقية لتعزيز فكر واقتصاد المعرفة، وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة start up.

ولفت رئيس الجامعة إلى توجه الجامعة نحو ربط التكنولوجى بارك بنظيره بالجامعات الأمريكية والبريطانية والأوربية والهند والشرق الأقصي والتى تربطها علاقات تعاون مع جامعة الإسكندرية مع العمل علي تقديم نموذج متفرد للشراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة.

كما وافق المجلس على إنشاء شركة جامعة الإسكندرية كإحدى شركات جامعة الإسكندرية للاستشارات وخدمات التصنيع الدوائى.

ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى طب الأسنان (درجة مزدوجة) بكلية طب الأسنان.

كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون لإنشاء برنامج اكاديمي للشراكة فى القانون النووي بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا- النمسا.

وافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة لجميع كليات الجامعة لوضع الضوابط اللازمة لإقامة المعارض الخيرية لتقديم منتجات لطلاب الجامعة بأعلى جودة وأقل سعر، بما يعود بالنفع عليهم.

ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ديبريسن بدولة المجر، ومذكرتى التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة سابينزا فى روما، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كاين نورماندي الفرنسية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ليتورال كوت دى أوبال بفرنسا، وتجديد اتفاق التعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الدراسات العليا، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والبنك الأهلى، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

ووافق المجلس أيضا على قبول الأجهزة المقدمة لقسم العمليات الجراحية بمعهد البحوث الطبية بقيمة ١,٥ مليون جنية، وقبول التبرع بأجهزة لوحدة الكلى بكلية الطب بمبلغ ٣,٥ مليون جنيه، وقبول التبرع بمستلزمات طبية لمرضى قسم امراض القلب والأوعية الدموية بقيمة ٤ مليون جنيه.

وأخيرا وافق المجلس على ترقية ٢٣ عضو هيئة تدريس، ٧ إلى وظيفة أستاذ، و١٦ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٠ مدرس، ومنح درجة دكتوراه، ودرجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

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