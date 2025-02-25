الثلاثاء 25 فبراير 2025
الجريدة الورقية
رئيس التحرير
عصام كامل

محافظات

مجلس جامعة الإسكندرية يوافق على إنشاء فروع دولية بالسعودية والعراق

مجلس جامعة الإسكندرية
مجلس جامعة الإسكندرية

وافق مجلس جامعة الإسكندرية فى جلسته المنعقدة، برئاسة الدكتور عبد العزيز قنصوه، رئيس الجامعة - من حيث المبدأ على فتح فرعين لجامعة الإسكندرية بالمملكة العربية السعودية والعراق، وإتخاذ الإجراءات اللازمة نحو ذلك.

المؤبد للمتهم بالاتجار في الحشيش بالصف

الكهرباء تجدد تحذيراتها للمواطنين للوقاية من الصعقات الكهربائية أثناء موجات الطقس السيئ

 ووافق المجلس على إنشاء وادى التكنولوجيا بجامعة الإسكندرية (Technology park) وذلك فى أعقاب الانتهاء من أعمال إنشاء المباني الخاصة به.

ودعا رئيس الجامعة كافة الباحثين وأعضاء هيئة التدريس والطلاب ممن لديهم مبادرات وافكار إبداعية قابلة للتطبيق للإنضمام للتكنولوجي بارك لتبني تلك الأفكار وإخراجها للنور.

وأكد على دور التكنولوجى بارك فى تبني الأبحاث العلمية التطبيقية التى تقدم حلول للصناعة وتسهم فى تطويرها والارتقاء بها وإيجاد حلول عملية وتطبيقية لتعزيز فكر واقتصاد المعرفة، وتشجيع الطلاب على إنشاء شركاتهم الناشئة start up.

ولفت رئيس الجامعة إلى توجه الجامعة نحو ربط التكنولوجى بارك بنظيره بالجامعات الأمريكية والبريطانية والأوربية والهند والشرق الأقصي والتى تربطها علاقات تعاون مع جامعة الإسكندرية مع العمل علي تقديم نموذج متفرد للشراكات مع مؤسسات وشركات دولية مرموقة.

كما وافق المجلس على إنشاء شركة جامعة الإسكندرية كإحدى شركات جامعة الإسكندرية للاستشارات وخدمات التصنيع الدوائى.

 ووافق المجلس على إنشاء برنامج ماجستير تطبيقات الذكاء الاصطناعي فى طب الأسنان (درجة مزدوجة) بكلية طب الأسنان.

 كما وافق المجلس على إتفاقية التعاون لإنشاء برنامج اكاديمي للشراكة فى القانون النووي بين جامعة الإسكندرية (كلية الهندسة) والوكالة الدولية للطاقة الذرية فى فيينا- النمسا.

وافق المجلس على تشكيل لجنة ممثلة لجميع كليات الجامعة لوضع الضوابط اللازمة لإقامة المعارض الخيرية لتقديم منتجات لطلاب الجامعة بأعلى جودة وأقل سعر، بما يعود  بالنفع عليهم.

 ووافق المجلس على مذكرة التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة ديبريسن بدولة المجر، ومذكرتى التفاهم بين جامعة الإسكندرية وجامعة سابينزا فى روما، وإتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية (كلية الصيدلة) ومؤسسة مناخ أرضنا للتنمية المستدامة، وبروتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والهيئة العامة للرعاية الصحية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة كاين نورماندي الفرنسية، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية ليتورال كوت دى أوبال بفرنسا، وتجديد اتفاق التعاون العلمى بين جامعة الإسكندرية والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري في مجال الدراسات العليا، وبرتوكول التعاون بين جامعة الإسكندرية والبنك الأهلى، واتفاقية التعاون بين جامعة الإسكندرية وجامعة فيرجينيا تك الأمريكية.

ووافق المجلس أيضا على قبول الأجهزة المقدمة لقسم العمليات الجراحية بمعهد البحوث الطبية بقيمة ١,٥ مليون جنية، وقبول التبرع بأجهزة لوحدة الكلى بكلية الطب بمبلغ ٣,٥ مليون جنيه، وقبول التبرع بمستلزمات طبية لمرضى قسم امراض القلب والأوعية الدموية بقيمة ٤ مليون جنيه.

وأخيرا وافق المجلس على ترقية ٢٣ عضو هيئة تدريس، ٧ إلى وظيفة أستاذ، و١٦ إلى وظيفة أستاذ مساعد، وتعيين ٢٠ مدرس، ومنح درجة دكتوراه، ودرجة ماجستير في التخصصات العلمية المختلفة.

ونقدم لكم من خلال موقع (فيتو)، تغطية ورصدًا مستمرًّا على مدار الـ 24 ساعة لـ أسعار الذهب، أسعار اللحوم ، أسعار الدولار ، أسعار اليورو ، أسعار العملات ، أخبار الرياضة ، أخبار مصر، أخبار اقتصاد ، أخبار المحافظات ، أخبار السياسة، أخبار الحوداث ، ويقوم فريقنا بمتابعة حصرية لجميع الدوريات العالمية مثل الدوري الإنجليزي ، الدوري الإيطالي ، الدوري المصري، دوري أبطال أوروبا ، دوري أبطال أفريقيا ، دوري أبطال آسيا ، والأحداث الهامة و السياسة الخارجية والداخلية بالإضافة للنقل الحصري لـ أخبار الفن والعديد من الأنشطة الثقافية والأدبية.

تابع موقع فيتو عبر قناة (يوتيوب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر قناة (واتساب) اضغط هــــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (نبض) اضغط هــــــــــنا

تابع موقع فيتو عبر تطبيق (جوجل نيوز) اضغط هــــــــنا

جامعه الإسكندرية الدكتور عبد العزيز قنصوة السعودية والعراق

مواد متعلقة

الفيوم تنظم معرضا لمنتجات الحرف اليدوية والتراثية بنادي هليوبوليس

موعد مباراة الهلال والخلود بالدوري السعودي

إحالة 5 أشخاص بتهمة التنقيب عن الآثار بأبو النمرس للمحاكمة الجنائية
ads

الأكثر قراءة

ارتفاع أسعار الذهب صباح اليوم الثلاثاء وهذا العيار يسجل 4760 جنيها

اتنصب عليهم في 632 ألف جنيه، 15 ضحية جديدة لمنصة “FBC” في الجيزة

السيسي يؤكد أهمية الحفاظ على أمن واستقرار العراق

علاء مبارك يحيي ذكرى رحيل والده الخامسة (فيديو وصور)

السيسي وعمار الحكيم يؤكدان أهمية الحفاظ على وحدة سوريا وإنهاء الاحتلال للأراضي السورية

ارتفاع جديد في سعر الفراخ البيضاء اليوم الثلاثاء 25 فبراير 2025

جمال مبارك يحيي ذكرى وفاة والده من داخل ضريحه (صور)

كولر يستقر على تشكيل الأهلي لمباراة حرس الحدود بالدوري المصري

منوعات

المزيد

روسيا تبتكر أول صاروخ في العالم يحلق في الفضاء ويحدد هدفه بكاميرا

نتفليكس تتكفل بتكاليف سفر كارلا صوفيا جاسكون للأوسكار رغم فضح عنصريتها

جواب بخط عبد الناصر يدفع محمد سليم لجمع الطوابع البريدية النادرة للرئيس الراحل

مركبة تبحث عن الماء في صحراء القمر الجليدية

المزيد

خدمات

المزيد

آخر تطورات أسعار النحاس اليوم الإثنين في الأسواق

أسعار الزيت في الأسواق مساء اليوم الإثنين 24- 02- 2025

هتشتري كيلو السكر النهاردة الإثنين بكام ؟

سعر الألومنيوم بالأسواق اليوم الإثنين

المزيد

انفوجراف

أطعمة يجب التوقف عن تناولها خلال شهر رمضان (انفوجراف)

المزيد

دين ودنيا

المزيد

كم عدد سحرة فرعون؟ محمد سيد طنطاوي يجيب

متى يجوز قصر الصلاة وجمعها؟ أمين الفتوى يجيب

مواقيت الصلاة، موعد أذان العشاء اليوم الثلاثاء 25 - 2- 2025 في القاهرة والمحافظات

المزيد
الجريدة الرسمية