المؤبد للمتهم بالاتجار في الحشيش بالصف

قضت محكمة جنايات جنوب الجيزة، بمعاقبة ديلر مخدرات الصف بالسجن المؤبد، بتهمة حيازة مواد مخدرة بقصد الإتجار.

وكان المستشار المحامي العام لنيابات كلي جنوب الجيزة، قد أحال الدعوى إلى محكمة الجنايات المختصة بدائرة محكمة استئناف القاهرة، لمعاقبة "أحمد.م" 29 سنة، على الاتجار في المخدرات في منطقة الصف.

وكشفت التحقيقات أن المتهم ضبط المتهم متلبسا بجريمته وبتفتيشه عثر بحوزته علي 129 كيس بلاستيك شفاف لجوهر الحشيش "القنب" المخدر، وقد عزا قصده الإتجار، وكما عثر معه علي هاتف محمول ومبلغ من المال.

تقرير المعمل الكيمياوي في القضية

وكشف تقرير المعمل الكيماوي أن المضبوطات عبارة عن كيس من البلاستيك اسود اللون بداخله عدد "134 " كيس بلاستيك شفاف يحوي كلا منهم اجزاء نباتية خضراء اللون جافة ومفروكة تزن قائما 179 جراما، ثبت ان الاجزاء النباتية لنبات الحشيش " القنب" تحتوي على المادة الفعالة المدرجة بالجدول الأول جداول قانون المخدرات.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط أقر بحيازته للمواد المخدرة بقصد الإتجار، والمبلغ المالي حصيلة تجارته الأثمة، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق وأمرت بحبس المتهم على ذمة التحقيقات.

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