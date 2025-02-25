الثلاثاء 25 فبراير 2025
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رياضة

كواليس جلسة بيسيرو مع ثنائي الزمالك

بيسيرو
بيسيرو

 عقد البرتغالي جوزيه بيسيرو المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، جلسة مع الثنائي الونش ودونجا لاعبي للفريق.

وجاءت هذه الجلسة من أجل تصحيح أخطاء الثنائي التي ارتكبها في لقاء الأهلي الماضي، وحرص بيسيرو على شرح أخطاء الثنائي كي لا تتكرر مجددا.

ويستعد فريق الزمالك لمواجهة نظيره زد في السابعة مساء يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

 

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وزد 

 ومن المقرر أن تنقل قنوات أون سبورت مباراة الزمالك وزد يوم الخميس المقبل فى استاد القاهرة الدولي في إطار مباريات الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري الممتاز.

وتأكدت جاهزية أحمد فتوح الظهير الأيسر للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك، للمشاركة في لقاء زد يوم الخميس المقبل بعد تماثله للشفاء من الإصابة التي كان يعاني منها.

وانتظم فتوح في كافة الفقرات التدريبية والتقسيمة الفنية خلال مران أمس، بعد التأكد من تعافيه من الإصابة التي كان يعاني منها في الفترة الماضية بجزع في الرباط الخارجي للركبة وخضع على إثرها لبرنامج تأهيلي.

وانتظم محمود عبد الرازق "شيكابالا" قائد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك في التدريبات الجماعية، خلال مران أمس، الذي أقيم على ملعب النادي، استعدادًا للقاء زد المقبلة في مسابقة الدوري.

وشارك "شيكابالا" في الفقرات الفنية بمران  الزمالك بشكل طبيعي بعدما خضع لبرنامج تأهيلي خلال الفترة الماضية لتجهيزه للمشاركة في التدريبات الجماعية.

وظهر قائد الفريق في الفقرة البدنية بالكامل قبل أن يشارك في التدريبات الفنية استعدادًا للقاء المقبل.

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