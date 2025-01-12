آسيا داغر، أول منتجة تقدم فيلمًا عن الخيال العلمي.. خسرت أموالها في "الناصر صلاح الدين" ووزارة الثقافة دعمتها بهذا المبلغ.. واليوم تحل ذكرى وفاتها

المنتجة الفنانة آسيا داغر، من أشهر رواد الإنتاج السينمائى فى القرن الماضى، بدأت مشوارها الفنى منتجة فى وقت لم تخُض فيه المرأة الانتاج، وكانت قد سبقتها فى ريادة الإنتاج الراحلة عزيزة أمير، رحلت آسيا فى مثل هذا اليوم 12 يناير عام 1986.

ولدت ألماظة داغر الشهيرة بـ آسيا داغر عام 1901 من أصل لبنانى، لعائلة فقيرة بقرية تنورين اللبنانية، بدأت الفنانة آسيا داغر مشوار الفن مع التمثيل فى فيلم لبنانى قصير وصامت باسم "تحت ظلال الأرز"، لكن اختطف الموت زوجها بعد إنجاب ابنتها الوحيدة فى وقت تزامن مع الاحتلال الفرنسى للبنان فحضرت إلى القاهرة حاملة ابنتها منى وابنة شقيقتها مارى كوين ــ التى أصبحت ممثلة ومنتجة فيما بعد ــ واستقر الجميع عن ابن عمها أسعد داغر الذى كان يعمل صحفيا بجريدة الأهرام.



بحثت الفنانة آسيا داغر عن عمل لتعول ابنتها وابنة شقيقتها فلم تجد سوى التمثيل، ومنحتها المنتجة عزيزة أمير الفرصة للقيام بدور صغير فى فيلم "ليلى" لتصبح أول فتاة لبنانية تشارك فى أفلام السينما المصرية عام 1927. وعن طريق ابن عمها استطاعت الحصول على الجنسية المصرية عام 1933، ولأنها لم تكن تجيد القراءة والكتابة وتتحدث اللهجة اللبنانية فلم يتقبلها الجمهور وفشلت آسيا كممثلة.

تكوين شركة إنتاج مع أحمد جلال

وعندما تزوجت ابنة شقيقة الفنانة آسيا داغر “مارى كوين” من المخرج أحمد جلال كون ثلاثتهم شركة إنتاج وتوزيع سينمائى باسم "لوتس فيلم للانتاج السينمائى" فبدأت طريق الإنتاج وأنتجت مع الشركة عشرة أفلام سينمائية، بدأتها عام 1929 بفيلم "غادة الصحراء" إخراج وداد عرفى، وكان فى نفس الوقت أول بطولة سينمائية لـ آسيا، وبعده بعامين قدمت فيلمى عيون ساهرة ووخز الضمير اخراج إبراهيم لاما.

منى ابنة آسيا ذاغر الشهيرة فى أفلامها بخطافة الرجالة

بعد الانفصال عن مارى كوين وأحمد جلال أسست آسيا داغر شركة للانتاج السينمائى أفرزت من خلالها أشهر مخرجى السينما المصرية فقدمت هنرى بركات مخرجا لأول مرة من خلال فيلم "الشريدة" عام 1942، وتوالت في تقديم المخرجين الجدد مثل حسن الإمام، إبراهيم عمارة، أحمد كامل مرسي، يوسف معلوف، عز الدين ذو الفقار، حسن الصيفي، حلمي رفلة، كمال الشيخ وغيرهم.

قدمت صباح للسينما أول مرة

وعلى مستوى الفنانين قدمت الفنانة آسيا فاتن حمامة، وهي في بداية حياتها الفنية تخطو وهى فى السادسة عشرة من العمر في فيلم "الهانم" عام 1947، واكتشفت صباح سينمائيا وقدمتها لأول مرة في فيلم "القلب له واحد" عام 1945، وصلاح نظمي، في فيلم "هذا جناه أبي" عام 1945.

رد قلبى أول فيلم ملون

اهتمت الفنانة آسيا باختيار قصص لأشهر الكتاب وكانت دائما تبحث عن الجديد فقدمت لأول مرة فيلما عن الخيال العلمى.

وعلى المستوى الفني، كان لها بصمة ظاهرة في السينما المصرية، فبعد أن كان لها السبق في تقديم فيلما تم تصويره فى الشارع وهو فيلم "حياة أو موت" الذي تم تصويره كاملًا في الشارع المصري دون أي وقف للتصوير محققة بذلك السبق التاريخي، كما كان لها السبق في تقديم أول فيلم مصري بالألوان عام 1958 وهو "رد قلبي" فاستحقت بذلك لقب عميدة المنتجين.



قدمت المنتجة آسيا داغر الأفلام التاريخية الملحمية منذ بداية عملها بالإنتاج فقدمت فيلم "شجرة الدر" مع تحية كاريوكا، ثم فيلم أمير الانتقام الذي أخرجه هنري بركات عام 1950، ومن أشهر أفلامها الذى اختير ضمن أفضل مائة فيلم فى تاريخ السينما المصرية "الناصر صلاح الدين" عام 1963، الذى تكلف إنتاجه مائتي ألف جنيه، واستمر الأعداد له حوالي 5 سنوات بسبب مرض المخرج عز الدين ذو الفقار قبل أن تمنح إخراجه للشاب القادم حديثا من أمريكا يوسف شاهين، وبسبب الإنتاج الكبير وعدم تحقيق الفيلم الرواج وقت عرضه باعت آسيا كل أملاكها لتسديد تكاليف الإنتاج، وكان آخر إنتاجها فيلم "يوميات فى الأرياف".

وزارة الثقافة تدعم خسارتها

ورغم فشل فيلم الناصر صلاح الدين فى البداية فإن وزارة الثقافة اعتبرته نقطة تحول في تاريخ السينما المصرية، وكرّمها وزير الثقافة حينها، ومنحتها الوزارة 3 آلاف جنيه لمساعدتها في سداد ديونها وتعويض جزء من خسارتها.

قامت آسيا بالتمثيل فى بعض الأفلام التى قامت بإنتاجها ولكنها ليست أدوار البطولة منها: ليلى، غادة الصحراء، هذا جناه أبى، عندما تحب المرأة، بنت الباشا المدير، فتش عن المرأة، زليخة تحب عاشور، زوجة بالنيابة، فتاة متمردة، امرأة خطرة، العريس الخامس، الهانم، المتهمة.

منتج منفذ لمؤسسة السينما

تدهور الحال، وغرقت في الفنانة آسيا الديون، ومع ذلك، قامت عام 1967 بإنتاج فيلم "اللقاء الثاني"؛ في محاولة لتعويض خسارتها، ولكن لم يحقق الفيلم أيضًا النتائج المرغوبة، وهو ما أصابها بالإحباط، فعملت لحساب "المؤسسة العامة للسينما"، كمنتج منفذ، فقدمت ثلاثة أفلام، هي: "يوميات نائب في الأرياف"، و"أوهام الحب"، و"الشيطان والخريف".

اعتزال وإشهار الإسلام

اعتزلت الفنانة آسيا الفن نهائيا في أواخر الستينيات بعد زواجها وإشهار إسلامها، واكتفت بعملها في المؤسسة العامة للسينما حتى رحيلها في مثل هذ اليوم 12 يناير 1986 عن عمر 78 عامًا.

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