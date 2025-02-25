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حوادث

تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 17 كيلو حشيش في القاهرة

تجديد حبس تشكيل عصابي
تجديد حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 17 كيلو حشيش في القاهرة

قرر قاضي المعارضات بمحكمة جنايات القاهرة تجديد حبس تشكيل عصابي تخصص في الاتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم 17 كيلو جراما لمخدر الحشيش بالقاهرة 15 يوما على ذمة التحقيق.

أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في جلب كميات من المواد المخدرة والاتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين.


بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك في إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الاتجار في المواد المخدرة وملاحقة وضبط مروجيها.

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محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة أمن القاهرة

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