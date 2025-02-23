حبس تشكيل عصابي متهم بحيازة 17 كيلو حشيش في القاهرة

أمرت النيابة العامة بحبس تشكيل عصابى تخصص فى الإتجار بالمواد المخدرة وضبط بحوزتهم 17 كيلو جراما لمخدر الحشيش بالقاهرة 4 أيام علي ذمة التحقيق وكلفت المباحث الجنائية بسرعة إجراء التحريات حول الواقعة.



أكدت معلومات وتحريات الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة قيام 4 أشخاص لـ 2 منهم معلومات جنائية بتكوين تشكيل عصابى تخصص نشاطه الإجرامى فى جلب كميات من المواد المخدرة والإتجار بها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم بالتنسيق مع قطاع الأمن العام وعثر بحوزتهم على كمية لمخدر الحشيش وزنت 17 كيلو جرام - بندقية خرطوش وعدد من الطلقات - سيارتين.

بمواجهتهم أقروا بحيازتهم المواد المخدرة بقصد الإتجار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

وذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة جرائم الإتجار فى المواد المخدرة وملاحقة وضبط مروجيها.

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