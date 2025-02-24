وزير التموين يكشف عن توجيه السيسي بشأن سارقي الكهرباء

قال الدكتور شريف فاروق وزير التموين: إن الرئيس عبد الفتاح السيسي وجه بتعليق خدمة الدعم التمويني لسارقي الكهرباء لحين صدور حكم المحكمة سواء بالبراءة أو الإدانة.

إعادة 300 ألف مواطن لمنظومة الدعم التمويني

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج “على مسئوليتي” المذاع على قناة “صدى البلد”: من تقدم بممارسة لتوصيل الكهرباء لمنزله كانت تسجل على أنها سرقة للكهرباء وتم إعادة 300 ألف مواطن إلي المنظومة بعد تعليق حصولهم عليها بسبب تسجيلهم بالخطأ بسرقة الكهرباء.

تعليق خدمة التموين بسبب سرقة الكهرباء

ولفت إلي أنه كل من تم تعليق خدمة التموين له بسبب سرقة الكهرباء عليه التوجه الي مديرية التموين في محافظته وسيتم إعادته مرة أخرى.

موظف راتبه 50 ألف جنيه شهريا ويحصل على الدعم التمويني

وأشار: فوجئنا بمواطن راتبه 50 ألف جنيه شهريا وفي مركز مرموق ويحصل على دعم التموين، مؤكدًا: تم وقف مئات الالاف من اصحاب البطاقات التموينية ممن لا يستحقون الدعم



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