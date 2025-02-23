الأحد 23 فبراير 2025
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أخبار مصر

توجيهات عاجلة من وزير الكهرباء لضمان استمرارية التيار خلال شهر رمضان

الدكتور محمود عصمت
الدكتور محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة

وجه الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، الشركة القابضة لكهرباء مصر بمتابعة استعدادات شركات توزيع الكهرباء التسع على مستوى الجمهورية لاستقبال شهر رمضان المبارك لتأمين التغذية الكهربائية.

استعدادات وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة لشهر رمضان

كما تضمنت توجيهات وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لـ الشركة القابضة لكهرباء مصر بإعداد خطة لكل شركة تشمل تأمين التغذية الكهربائية للمساجد والمناطق الحيوية على مدار شهر رمضان المبارك مع تواجد فرق فنية لإصلاح أي أعطال طارئة قد تحدث أثناء التشغيل.

وقف أعمال الصيانة والمناورات طوال شهر رمضان 

من جانبها قررت الشركة المصرية لنقل الكهرباء وقف جميع أعمال المناورات والصيانات خلال شهر رمضان لضمان استقرار وانتظام التيار الكهربائي وعدم وجود أي انقطاع للتيار على مدار الساعة.

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