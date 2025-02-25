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حوادث

المشدد 6 سنوات لسائق بتهمة الاتجار في الهيروين بروض الفرج

محكمة شمال القاهرة،
محكمة شمال القاهرة، فيتو

قضت محكمة جنايات القاهرة بمعاقبة سائق بالسجن المشدد 6 سنوات بتهمة الاتجار في المواد المخدرة بمنطقة روض الفرج.


تعود تفاصيل الواقعة إلى تلقي مديرية أمن القاهرة، إخطارًا من ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات تفيد بضبط سائق، وبحوزته مواد مخدرة بقصد الاتجار بها بدائرة قسم روض الفرج.


وبإجراء التحريات اللازمة وجمع المعلومات تبين أن المتهم سائق ويمارس نشاطًا إجراميًّا تخصّص في الاتجار بالمواد المخدرة، وتحديدًا مخدر الهيروين

وبإعداد الأكمنة اللازمة تمكنت قوات الأمن من القبض علي المتهم وبتفتيشه عثر بحوزته على كيس بلاستيكي بداخله مخدر الهيروين وميزان رقمي ومبلغ مالي.

وبمواجهته اعترف بحيازته المضبوطات بقصد الاتجار، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

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محكمة جنايات القاهرة مديرية أمن القاهرة روض الفرج

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