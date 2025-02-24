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حوادث

محاكمة عاطل بتهمة حيازة حشيش وسلاح ناري في عين شمس أول مارس

متهم
متهم

حددت نيابة عين شمس أول مارس لنظر أولى جلسات محاكمة عاطل بتهمة حيازة كمية من مخدر الحشيش وسلاح ناري وإطلاق أعيرة منه أثناء حفل زفاف بدائرة القسم.

وكانت مباحث قسم شرطة عين شمس تلقت بلاغا يفيد بسماع دوي إطلاق أعيرة نارية خلال حفل زفاف بالمنطقة.

وعلى الفور انتقلت قوة أمنية وتبين حيازة عاطل سلاح ناري فرد خرطوش وكمية من مخدر الحشيش عبارة عن فرش حشيش.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبحوزته السلاح الناري وطلقة مما تستخدم على السلاح الناري.

وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

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نيابة عين شمس قسم شرطة عين شمس عين شمس

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