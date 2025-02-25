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افتتاح عيادة أسنان متكاملة بمستشفى الدعاة تحت إشراف نخبة من الاستشاريين

افتتاح عيادة أسنان
افتتاح عيادة أسنان متكاملة بمستشفى الدعاه
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أعلن مستشفى الدعاة عن افتتاح عيادة الأسنان الجديدة، والتي تأتي تحت إشراف نخبة من الأساتذة والاستشاريين المتخصصين في جميع مجالات طب وجراحة الفم والأسنان. تقدم العيادة مجموعة واسعة من خدمات طب الأسنان عالية المستوى، بما يضمن تلبية احتياجات جميع المرضى وتحقيق أفضل النتائج.

افتتاح عيادة أسنان متكاملة بمستشفى الدعاة

وتشمل الخدمات المقدمة فحوصات وأشعة الأسنان الرقمية باستخدام جهاز السينسور، إلى جانب خدمات طوارئ الأسنان وعلاج الجذور بأحدث الأجهزة الطبية. كما توفر العيادة حشوات الأسنان الضوئية وعلاج أمراض اللثة، إضافة إلى رعاية متخصصة لأسنان الأطفال وتنظيف وتلميع الأسنان.

وتضم العيادة قسمًا متخصصًا في جراحات الفم الصغرى والكبرى، بما في ذلك خلع الأسنان، إلى جانب تقديم التركيبات الثابتة والمتحركة وفق أعلى المعايير الطبية. كما توفر العيادة قسمًا خاصًا لتعقيم أدوات الأسنان، بما يضمن أعلى مستويات الأمان والسلامة للمرضى.

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جراحة الفم والأسنان عيادة الاسنان طب وجراحة الفم والأسنان علاج أمراض اللثة مستشفى الدعاة

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