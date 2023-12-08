الجمعة 08 ديسمبر 2023
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صحة ومرأة

10 أسباب للإصابة بالشرخ الشرجي

الشرخ الشرجي، فيتو
الشرخ الشرجي، فيتو

الشرخ الشرجي هو شق أو انقسام في الأنسجة التي تبطن القناة الشرجية، وتؤدي الصدمة إلى تمزق البطانة، مما يسبب ألمًا حادًا ونزيفًا وتُشفى معظم الشقوق من تلقاء نفسها.

ما هو الشق الشرجي؟

يعد الشرخ الشرجي هو سبب شائع لألم الشرج ونزيف المستقيم، خاصة أثناء حركات الأمعاء (التبرز).

الشره الشرجي، فيتو 

وعادة ما تسبب الصدمة الشرجية حدوث شق، خاصة نتيجة الإجهاد لتمرير البراز الصلب، ويمكن أن تحدث الشقوق الشرجية فجأة أو تدريجيًا ويمكنه أيضًا الشفاء بسرعة أو ببطء وفقًا لموقع "Cleveland clinic" الطبي.

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أعراض الشرخ الشرجي

الأعراض الأكثر شيوعًا هي:

ألم حاد عند التبرز.

حرقان أو حكة مع التبرز.

دم أحمر في البراز.

وقد يكون لدى بعض الأشخاص أيضًا:

تشنجات العضلات الشرجية.

كتلة على الجلد.

كيف يبدو الشرخ الشرجي؟

يشعر معظم الناس بالألم الناتج عن الشق الشرجي، ويشعرون بذلك أكثر عند التبرز، لكنه قد يستمر من دقائق إلى عدة ساعات بعد ذلك، ويصفونها بأنها حادة أو حرق، ويجد بعض الأشخاص أن الألم ينتشر إلى الأرداف أو أعلى الفخذين أو أسفل الظهر.

اسباب الشرخ الشرجي

يسبب الشق الشرجي الصدمة — مثل التمدد والإجهاد — في تمزق بطانة الشرج، في نهاية فتحة الشرج حيث تنفتح على الخارج، يكون الجلد أشبه بالجلد الموجود على الجزء الخارجي من الجسم ولكن في الجزء العلوي، حيث تحدث الشقوق عادة، تكون فتحة الشرج مبطنة بنفس الغشاء المخاطي الناعم مثل بقية الأمعاء الغليظة.

وهذه البطانة المخاطية أرق وأكثر حساسية من الجلد الطبيعي، مما يجعل تمزقها أسهل وينطبق هذا بشكل خاص على الأطفال، الذين غالبًا ما يصابون بشقوق شرجية ويمكن أيضا أن تصبح ملتهبة بسبب الإصابة أو المرض ويمكن أن يؤدي الالتهاب طويل الأمد (مزمن) إلى إضعاف الأنسجة.

فتحة الشرج محاطة بعضلات دائرية تساعد في التحكم في حركات الأمعاء، وإذا كانت هذه العضلات مشدودة جدًا قد تزيد من التوتر في بطانة الشرج، مما يسهل تمزقها ويقلل من تدفق الدم إلى الأنسجة.

الشرخ الشرجي، فيتو

وتشمل الأسباب الرئيسية للشقوق الشرجية ما يلي:

الإمساك المزمن والجهد للتبرز.

متلازمة التغوط المتعسر.

عسر الهضم عند الرضع.

الإسهال المزمن.

الولادة

وتشمل الشروط المساهمة الأخرى ما يلي:

جراحة سابقة.

الأمراض المنقولة جنسيا (STIs).

مرض التهاب الأمعاء (IBD).

سرطان الشرج.

السل (السل).

الطفح.

أعراض مرض التوحد عند الأطفال

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