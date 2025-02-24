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حوادث

استدرجوه بعلاقة محرمة، نص تحريات المباحث في مقتل عاطل روض الفرج

محكمة، فيتو
محكمة، فيتو

كشفت تحريات المباحث الجنائية حول مقتل شاب على يد صديقيه في منطقة روض الفرج والمحالين إلى مفتي الجمهورية لإبداء الراي الشرعي في إعدامهما عن تفاصيل مثيرة.


وجاء في التحريات أن المتهم الأول تعرف على المجني عليه عبر مواقع التواصل الاجتماعي الفيس بوك، بغرض إقامة علاقة محرمة معه


وأضافت التحريات أن المتهم الأول أتفق مع المتهم الثاني أن يذهبا إلى المجني عليه في روض الفرج لقتله بقصد سرقة مسكنه كونهما عاطلان والضحية يعيش بمفرده.


وجاء في أمر الإحالة أن المتهمان أ. م، وج. س بدائرة قسم شرطة روض الفرج، قتلا المجني عليه  ا. ع عمدا مع سبق الإصرار بأن بيتا النية وعقدا العزم المصمم على قتله وأعدا لهذا الغرض سلاحا أبيض سكين، وحزام جلدي، ولاصق بلاستيكي.

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين نفذا مخططهما ودخلا إلى مسكن المجني عليه تحايلا تحت ستار صداقة بينهم، وما أن ظفرا به حتى أحكم المتهم الأول تقييد معصميه، ثم باغته بسكين في معصم يده، بينما كمم المتهم الثاني فمه وكتم أنفاسه بقطعة قماشية قاطعين سبل الحياة عنه وقتله فأحدثا به الإصابات الموصوفة بتقرير الطب الشرعي والتي أودت بحياته، قاصدين من ذلك سرقة منقولات من داخل الشقة كونه يقيم بمفرده.

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