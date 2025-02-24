التفاصيل الكاملة لمقتل فتاة 15 مايو.. الأب وشقيقين وراء الجريمة.. اختطفوا شابًّا وأنهوا حياته.. والمحكمة تحيل أوراقهم للمفتي

قررت محكمة جنايات القاهرة إحالة أب واثنين من ابنائه بتهمة قتل شقيقتهم وعشيقها في 15 مايو، إلى مفتي الجمهورية لإبداء الرأي الشرعي في إعدامهم وحددت جلسة 27 مارس المقبل للنطق بالحكم.

وجاء في أمر الإحالة أن سالم. ع 23 سنة "خفير" وشقيقه سليمان"هارب" ووالدهما عيد س58 سنة خفير بمنطقة الزرايب بمدينة 15 مايو، قام المتهمين الأول والثاني بخطف عمرو رضا بالقوة واقتياده لإحدى المناطق الصحراوية النائية فأبعداه عن أعين أهله وذويه لتنفيذ جريمتهما، كما قاما بقتله عمدا مع سبق الإصرار انتقاما منه لإقامته علاقة غير شرعية بشقيقتهما.

المتهمان خطفا المجني عليه وحفروا له حفرة وأردوه قتيلا بطلقات نارية

وأضاف أمر الإحالة أن المتهمين قاما بتدبر أمرهما وحفروا للمجني عليه حفره وألقوه فيها وأطلق المتهم الثاني عليه عدة أعيرة نارية استقرت في جسده فأرداه قتيلا محدثا به الإصابات أثناء تواجد المتهم الثاني في مسرح الجريمة للشد من أزره.

كما قاما المتهمان بقتل شقيقتهما الطفلة ياسمين عمدا مع سبق الإصرار انتقاما منها لإقامتها علاقة غير شرعية مع المجني عليه عمرو رضا وعقب تيقنهما قتله سلم المتهم الثاني السلاح الناري للمتهم الأول فأطلق عليها عدة طلقات استقرت في جسدها فأرداها قتيلة محدثا بها الإصابات الواردة بتقرير الصفة التشريحية حال تواجد المتهم الأول رفقته للشد من أزره.

والد المتهمين المحرض على الجريمة

كما وجهت النيابة للمتهم الثالث والدهم قيامه بالاشتراك بتحريض نجليه على ارتكاب الجريمة بعدما علم بعلاقة ابنته الغير شرعية مع المجني عليه مما أثار حفيظته وانتوى قتلهما انتقاما.

وأشار الأب خلال مناقشته أمام النيابة العامة إلى أنه علم بأن ابنته على علاقة محرمة بشاب وعقب تعديه عليها بالضرب طلب منها الاتصال بصديقها بزعم إحضاره للتحدث معه واقناعه بالزواج منها ولكنه كان عاقد النية للتخلص منهما سويا بالاتفاق مع أشقائها الشباب وقاموا بإطلاق النيران عليهما والقائهم بمنطقة صحراوية.

وكانت مباحث القاهرة ألقت القبض على 3 أشخاص لاتهامهم بقتل فتاة وصديقها بطلق ناري، بعد اكتشاف وجود علاقة غير شرعية بينهما، في منطقة 15 مايو بحلوان، وتم التحفظ على السلاح المستخدم في الجريمة.

وكانت الأجهزة الأمنية قد تلقت بلاغا من أحد الأشخاص مفاده تغيب شاب من أقاربه منذ فترة، وأنه كان مرتبطًا بعلاقة غير شرعية بإحدى الفتيات المقيمات بمنطقة المعصرة.

وتبين أن أهل الفتاة وراء الواقعة، كما تبين أن أسرتها استدرجت الشاب وقتلوهما سويًا بمنطقة الجبل حتى عثرت عليهم الأجهزة الأمنية متحللين.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة لتولي التحقيقات.

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