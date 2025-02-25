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رياضة

كولر يستقر على الدفع بأشرف بن شرقي أساسيا أمام الحدود

أشرف بن شرقي
أشرف بن شرقي

 استقر الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر على الدفع بالمغربي أشرف بن شرقي لاعب الفريق بشكل أساسي في مباراة حرس الحدود، غدا الأربعاء ضمن منافسات الجولة ١٦ لمباريات الدوري الممتاز. 

كما يعقد مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي محاضرة فنية بالفيديو مع اللاعبين اليوم قبل انطلاق مران الفريق استعدادا لمواجهة حرس الحدود غدا. 

ويختتم الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر اليوم تحضيراته لمباراة حرس الحدود المقرر لها غدا الأربعاء. 

 

ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مارسيل كولر لخوض مباراة حرس الحدود غدا الأربعاء ضمن منافسات الدوري الممتاز. 

موعد مباراة الأهلي المقبلة والقنوات الناقلة

ويصطدم الأهلي في مباراته المقبلة مع نادي حرس الحدود، والمقرر أن تجمع بينهما في الرابعة مساء غدا الأربعاء الموافق 26 فبراير الجاري ضمن منافسات الجولة السادسة عشرة من بطولة الدوري المصري الممتاز

وتبث المباراة عبر شاشة قنوات أون تايم سبورتس الناقل الحصري لمباريات الدوري الممتاز. 

 

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