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رياضة

القبض على نجم مانشستر سيتي في مدريد بتهمة سرقة موبايل

مانشستر سيتي، فيتو
مانشستر سيتي، فيتو

كشف تقرير صحفي إسباني، اليوم الأربعاء، أن شرطة مدريد ألقت القبض على أحد نجوم فريق مانشستر سيتي الإنجليزي.

تفاصيل القبض على نجم مانشستر سيتي 

وبحسب صحيفة "إل موندو" الإسبانية، فقد ألقت شرطة مدريد القبض على البرتغالي ماتيوس نونيز، لاعب مانشستر سيتي، بتهمة سرقة هاتف محمول من ملهى ليلي في مدريد يوم 8 سبتمبر.

وأضاف التقرير أن القبض على اللاعب تم في ملهى "لا ريفييرا" حوالي الساعة 5.30 صباحا بعد اتهامه بسرقة الهاتف من رجل يبلغ من العمر 58 عاما، حاول التقاط صورة له دون إذن في دورات المياه في الملهى الليلي.

ويقال إن نونيز خطف الهاتف في نوبة غضب ورفض إعادته.

وقامت الشرطة بالقبض على اللاعب بعدما وصلت إلى الملهى وتأكدها أنه لا يزال بحوزته الهاتف.

وبحسب ما ورد، تم تقييد لاعب وولفرهامبتون السابق بالأصفاد، قبل نقله إلى مركز للشرطة الوطنية في حي أرجانزويلا.

وتم إطلاق سراح نونيز بعد ساعات بعد تدخل محام، وذكرت صحيفة "إل موندو" أنه من المتوقع أن يواجه اتهامات ومحاكمة بشأن الحادث.

 

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