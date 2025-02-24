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رياضة

نجم مان سيتي الجديد: لم أعتد على مواجهة لاعبين بإمكانيات محمد صلاح

محمد صلاح، فيتو
محمد صلاح، فيتو

يرى الإسباني نيكو جونزاليس أن فريقه مانشستر سيتي، كان يستحق نتيجة أفضل من الخسارة، خلال مواجهة ليفربول في الدوري الإنجليزي.

وسقط مانشستر سيتي على ملعبه أمام ضيفه ليفربول، بهدفين دون رد، أمس الأحد، على ملعب الاتحاد، في قمة لقاءات الجولة 26 للبريميرليج.

نيكو جونزاليس يعلق على خسارة مانشستر سيتي من ليفربول 

وقال جونزاليس في تصريحات لقناة ناديه: "أعتقد أن الهزيمة كانت صعبة، لأننا بدأنا بشكل جيد، وفي رأيي كنا نستحق ما هو أفضل".

وأضاف: "في الشوط الأول، حصلوا على ركلة ركنية وسجلوا هدفا، والهدف الثاني جاء من هجمة مرتدة، إنهم أقوياء حقا في ذلك".

وتابع: "أعتقد أننا لعبنا بشكل جيد، وخلقنا بعض الفرص، ولكن لسوء الحظ لم نسجل".

وأكمل: "بدأنا المباراة بشكل جيد، واستحوذنا على الكرة، ولكن اهتزاز شباكنا في الدقيقة 15 بهدف مثل هذا (هدف صلاح) زاد من صعوبة المباراة".

وزاد: "رغم ذلك واصلنا اللعب بشكل جيد، وهناك الكثير من الأشياء الإيجابية التي يمكننا الاستفادة منها من هذه الخسارة".

وأردف: "رد فعل الفريق كان جيدًا، كان كل لاعب يقاتل في الكرات المشتركة، وكنا نضغط في كل مرة فقدنا فيها الكرة. أعتقد أنها كانت مباراة صعبة أمام خصم صعب، لكننا كنا جيدين".

على جانب آخر، أبدى جونزاليس قناعته بالنجاح مع مانشستر سيتي، الذي انضم له من بورتو البرتغالي في الميركاتو الشتوي الماضي.

نيكو جونزاليس يشيد بإمكانيات محمد صلاح 

وقال جونزاليس: "وصلت مؤخرا ولم أعتد اللعب ضد نجوم بإمكانيات محمد صلاح".

وأضاف: "من الصعب خوض مباريات أمام لاعبين مثله لكننا أيضا لدينا لاعبين جيدين وأعتقد أننا لدينا الفريق الأفضل، لذلك أنا متأكد من تحقيقنا للفوز في المباريات المقبلة".

وتابع جونزاليس: "لا أرى نفسي كبديل لرودري أرى نفسي لاعبا آخر".

ورفع ليفربول رصيده إلى 64 نقطة، في صدارة ترتيب الدوري الإنجليزي، فيما تجمد رصيد مانشستر سيتي عند 44 نقطة في المركز الرابع.

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